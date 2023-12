Um 11:06 liegt der ATX TR mit +0.51 Prozent im Plus bei 7479 Punkten (Ultimo 2022: 6597, 13.37% ytd). Topperformer der PIR-Group sind UBM mit +2.38% auf 21.5 Euro, dahinter RBI mit +1.34% auf 16.59 Euro und Agrana mit +1.08% auf 14.05 Euro. Zum Vergleich der DAX: 16888 (+0.97%, Ultimo 2022: 13923, 21.30% ytd). - Andritz mit Vorstands-News, Strabag saniert für Asfinag, VIG kooperiert mit Ungarn, RWT kauft Kraftwerk, Research zu Erste, RBI, Bawag, SBO - Nachlese: Wiener Börse Party in the Making, Christian Pabst- Unser Robot sagt: Pierer Mobility, Polytec, Agrana und weitere Aktien auffällig; Heimo Scheuch führt im CEO Ranking- Börsegeschichte 15.12.: Bitte wieder so wie im Jahr 2015- Österreich-Depots: Wochenend-Bilanz- wikifolio Stockpicking ...

Den vollständigen Artikel lesen ...