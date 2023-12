Der Dax hat zum großen Verfallstermin am Freitag wieder Gewinne verbucht. Nach seinem Vortagesrücksetzer vom Rekordhoch stemmte sich der deutsche Leitindex damit gegen die jüngste Enttäuschung durch die Europäische Zentralbank (EZB). In diesem freundlichem Umfeld konnte zuletzt auch die BASF-Aktie stark zulegen. Die Sache hat allerdings einen Haken.Befeuert von Zinssenkungssignalen der US-Notenbank Fed war der deutsche Leitindex am Vortag in den ersten Handelsminuten erstmals in seiner Geschichte ...

