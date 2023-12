Das US-Biopharmaunternehmen (Sitz: Wilmington bei Philadelphia) hatte am Dienstag mit + 8,5 % den S&P 500 in der Tageswertung angeführt. Auf Wochensicht ergab sich bis gestern + 14 %.



INCYTE zeigte am vorigen Wochenende auf einem Hämatologenkongress in den USA erfolgversprechende Daten zum Wirkstoffkandidaten Axatilimab. Der monoklonale Antikörper, ein Gemeinschaftsprojekt mit SYNDAX, soll die bei Transplantationen auftretende Graft-Versus-Host-Krankheit eindämmen. Anders als bei der bekannten Abstoßreaktion des Körpers gegen ein fremdes Organ ist die Wirkrichtung entgegengesetzt.



Die INCYTE-Aktie hatte ihr Hoch (153,15 $) schon im März 2017 markiert. Ein langer Kursverfall reichte bis fast 50 $ im November. Durch den jüngsten positiven Schub ist immerhin schon der kurze Abwärtstrend überwunden. Mit 14,3 Mrd. $ Börsenwert und ordentlichen Margen (angezeigt wird brutto ca. 93 % und netto ca. 12 %) sollte man INCYTE ernst nehmen.



