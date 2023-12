Die Märkte standen am Donnerstag ganz im Zeichen der Zinsen, und anders als in den vergangenen Monaten war das dieses Mal etwas Positives, was die Kurse gesammelt in Richtung Norden trieb. Vor allem Aussagen der US-Notenbank Fed lassen auf Zinssenkungen im kommenden Jahr spekulieren. Die EZB gibt sich noch etwas zurückhaltender, doch zumindest sind hier weitere Zinssteigerungen auch kein Thema mehr.Anzeige:Das führte dazu, dass der DAX erstmals in seiner Geschichte die Marke von 17.000 Punkten überschreiten konnte, wenn auch nur zeitweise und nicht auf ...

