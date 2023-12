EQS-Ad-hoc: Energiekontor AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung

Energiekontor AG: Energiekontor erhöht Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2023



15.12.2023 / 20:36 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Energiekontor erhöht Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2023 Bremen, 15. Dezember 2023 - Anlässlich der positiven Entwicklung im Projektgeschäft hebt die im General Standard gelistete Energiekontor AG ("Energiekontor"), einer der führenden deutschen Projektentwickler und Betreiber von Wind- und Solarparks mit Sitz in Bremen, die Zielbandbreite für das Konzern-EBT für das Geschäftsjahr 2023 an. Die zuletzt am 13. November 2023 bestätigte Prognose sah vor, das Konzernergebnis vor Steuern (EBT) des Vorjahres im Geschäftsjahr 2023 um 10 bis 20 Prozent zu steigern (Geschäftsjahr 2022: 62,9 Mio. Euro). Insbesondere infolge der am heutigen Tage vollzogenen erfolgreichen Veräußerung eines Windparkprojektes in Schottland erwartet Energiekontor für das Geschäftsjahr 2023 nach aktuellem Stand ein Konzern-EBT in der Bandbreite von 80 bis 100 Mio. Euro. Das entspricht einer Steigerung des Konzern-EBT von rund 30 bis 60 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die Veröffentlichung der Geschäftszahlen zum Geschäftsjahr 2023 ist für den 28. März 2024 geplant.

Kontakt Julia Pschribülla Head of Investor & Public Relations Tel: +49 (0)421-3304-126 E-Mail: ir@energiekontor.com Energiekontor AG

Mary-Somerville-Straße 5

28359 Bremen Tel.: +49 (0)421-3304-0

Telefax: +49 (0)421-3304-444

E-Mail: info@energiekontor.de

Web: www.energiekontor.de



