Der VfB Lübeck kommt auch nach dem Trainerwechsel nicht unten raus: Platz 17 mit 14 Punkten. Im 1. Spiel nach der Freistellung von Lukas Pfeiffer verliert Interimstrainer Bastian Reinhardt mit 0:1 bei Rot-Weiß Essen. Der VfB bleibt bei einem Sieg aus 16 Spielen und sucht für die Rückrunde einen neuen Trainer. Sportvorstand Sebastian Harms hat ein klares Anforderungsprofil, sucht nach mehr Erfahrung: "Wir brauchen jetzt jemanden, der zum Verein passt, der die Mission auch tragen kann, der gestanden im Leben steht, der vielleicht an ähnlicher Stelle schon mal Ähnliches geleistet hat und zu den Werten des Klubs steht." RW Essen bleibt hingegen oben dran, ist vorübergehend punktgleich mit dem Dritten Verl. Fehlt jetzt nur noch die Verlängerung des auslaufenden Vertrages von Christoph Dabrowski. Essens Sportdirektor Christian Flüthmann kündigt bei MagentaSport konkrete Gespräche im Januar an. "Es ist ja nicht so, dass wir noch gar nicht gesprochen haben." Dabrowski sieht die Vertragsverhandlungen zuversichtlich: "Ich bin sehr gerne hier. Ich glaube, die Reise hier ist noch nicht zu Ende. Es ist sehr viel Potenzial da."Nachfolgend die wichtigsten Stimmen zum Auftakt des 19. Spieltags in der 3. Liga - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport benennen. Weiter geht es am Samstag ab 13.45 Uhr mit der Konferenz und allen Einzelspielen, unter anderem Pokalschreck Saarbrücken gegen Spitzenreiter Jahn Regensburg. Am Sonntag folgt dann der Traditionstag mit den Duellen MSV Duisburg gegen Dynamo Dresden (ab 13.15 Uhr) und Arminia Bielefeld gegen 1860 München (ab 16.15 Uhr) - alles live bei MagentaSport.Rot-Weiß Essen - VfB Lübeck 1:0Mit dem ersten Schuss in der 45. Minute geht Essen durch Isaiah Young in Führung. Lübeck wirft sich rein, Cyrill Akono scheitert kurz vor Schluss an RWE-Keeper Jakob Golz und Felix Götze. Essen zieht nach Punkten mit dem 3. aus Verl gleich, während der VfB mit nur einem Sieg aus 16 Partien auf einem Abstiegsplatz bleibt.Lübecks Interimstrainer Bastian Reinhardt über die Auseinandersetzung zwischen VfB-Keeper Philipp Klewin und Cyrill Akono nach Schlusspfiff. Der Grund dafür ist Akonos vergebene Chance in der Nachspielzeit: "Ich glaube, da war ein bisschen Frust dabei, weil wir so gute Torchancen wieder hatten, um hier zumindest einen Punkt noch mitzunehmen. Und der hat sich da einfach mal entladen. So sind sie, die Torhüter. Das kann ich irgendwo verstehen. Aber natürlich muss man Ako auch verstehen. Das macht keiner mit Absicht, den Ball nicht über die Linie zu drücken."Ansonsten ist Reinhardt mit dem Auftritt seines Teams zufrieden: "ich bin einfach stolz darauf, was sie hier geleistet haben, wie sie gegen den Ball gearbeitet haben. Erste Halbzeit hätte ich mir gewünscht, dass wir den einen oder anderen Konter noch etwas zielstrebiger ausspielen und zum Abschluss bringen. In der 2. Halbzeit hatten wir gerade hintenraus noch Torchancen. So fahren wir leider ohne Punkt nach Hause für einen Riesenkampf, den wir hier abgeliefert haben."Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=dEE4c3ZOR2J4ZThaaXdtVEcrUVNvRXBXVURMRkREdWNmaWZhSmcvVVU5OD0=Lübecks Mirko Boland über die aktuelle Lage: "Wenn man selber mal Fußball gespielt hat, in der Situation, in der wir gerade sind, ist es sicherlich nicht einfach. Wir haben jetzt diese Saison keinen Hurra-Fußball nach vorne gespielt. In so einer Situation ist es ganz wichtig, erst einmal gut zu stehen und am besten nicht in Rückstand zu geraten. Dann musst du versuchen, über den Kampf, über eine gut strukturierte Defensive das Selbstvertrauen zurückzuholen, was sicherlich auch angeknackst ist."Zum Trainerwechsel äußert sich Boland diplomatisch: "Wir haben sehr gerne mit Lukas zusammengearbeitet. Er hat sehr gute Leistungen bei uns gebracht. Wir haben tolle Erfolge miteinander gefeiert. Es geht hier aber nicht um einzelne Personen, es geht ganz speziell um den Verein. Wir müssen die Klasse erhalten. Für alle Sachen drumherum sind andere verantwortlich."Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=T0ZpRE5TK0NmTjFVa0Jickl4ekhVdWFrdWF6R2tvV3MyZXo2ZDdLOHg2TT0=Lübecks Sportvorstand Sebastian Harms steht vor dem Spiel Rede und Antwort und begründet die Trainerentlassung: "Das war ein Prozess, der sich über mehrere Wochen gezogen hat. Immer wieder die Situation zu bewerten, in die Mannschaft reinzufühlen, in den Trainer reinzufühlen, wie die Energie ist. Dass wir uns persönlich sehr schätzen, ist bekannt. Von daher war es wirklich nicht einfach. Aber inhaltlich sind wir davon überzeugt, dass es der richtige Schritt ist."Harms führt die Entscheidung weiter aus: "Jeder, der aus der Regionalliga aufsteigt, muss erstmal zusehen, sich in der Liga zu stabilisieren. Und dass ist in dieser engen Liga auch mal Phasen geben kann, wo man auch mal 4 Spiele in Folge nicht gewinnt, darauf sind wir auch vorbereitet gewesen. Das darf uns auch nicht aus der Ruhe bringen. Ich finde, wir haben auch sehr lange die Ruhe bewahrt und zugesehen, dass wir es zusammen auf die Reihe kriegen. Am Ende des Tages müssen wir uns eingestehen, dass wir nicht die Konstanz hinbekommen haben."Interimscoach Bastian Reinhardt, der das Team bis Jahresende trainiert, wird definitiv nicht Cheftrainer: "Ausgeschlossen. Da er die Lizenz nicht hat, stellt sich die Frage nicht. Trotzdem bin ich froh darüber, dass er sofort übernommen hat."Ein klares Anforderungsprofil für den neuen Trainer hat der Sportvorstand des VfB jedenfalls: "Wir brauchen jetzt jemanden, der zum Verein passt, der die Mission auch tragen kann, der gestanden im Leben steht, der vielleicht an ähnlicher Stelle schon mal Ähnliches geleistet hat und zu den Werten des Klubs steht, weil wir unseren Weg nicht total über den Haufen schmeißen werden, den wir jetzt über 2 Jahre aufgebaut haben. Wir werden nur eine kleine Anpassung vornehmen, dass wir vielleicht ein bisschen mehr Erfahrung an den Start bringen. Das heißt aber auch nicht, dass der Trainer jetzt 60 Jahre alt sein muss oder schon 20 Jahre in der 3. Liga gearbeitet hat. Es geht er um persönliche Eigenschaften, starke Führungseigenschaften, einen guten Plan, der zur Mannschaft passt, eine gute Kenntnis der Liga, einen Spielstil, der auf Lukas' Vorarbeit aufsetzt."Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=MkR1c1FTaVdBQ09JTlZuMDJKVG1ZVHVONDFQQ3h5NUdSZ3E3RVhQYm1kYz0=Bei Essen läuft es, nachdem Trainer Christoph Dabrowski auch schon ganz andere Zeiten in dieser Saison erlebte. Sportdirektor Christian Flüthmann sagt dazu: "Ich glaube, das ist im Team gewachsen. Das ist nicht nur er alleine. Klar, er hat natürlich sehr, sehr viel mitmachen müssen, sei es positiv oder negativ. Er hat eine Drucksituation erlebt mit den 'Dabrowski raus'-Rufen. Das hat er weggesteckt, das hat er sehr gut gemeistert. Und dann haben wir im Team nochmal gut gearbeitet mit Lars Fleischer als Co-Trainer, der RWE durch und durch kennt, mit Slawo Freier, ein enger Vertrauter von Dabro. Ich glaube, das hat das gesamte Team nach vorne gebracht."Dabrowskis Vertraq läuft im Sommer aus. Flüthmann kündigt Gespräche für Januar an: "Es ist ja nicht so, dass wir noch gar nicht gesprochen haben. Aber wir haben uns darauf verständigt, im Januar setzen wir uns an den Tisch, in Ruhe mit allen. Darauf haben wir uns geeinigt und das passt für ihn auch."Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=cVU4Vm50ZGw5aXlaTzlkYkhVWS9WNkFpOVRsY0dYL1NzZU1wWUdsaTJGcz0=Essens Trainer Christoph Dabrowski bezeichnet den Sieg als "nicht unverdient": "Es war nicht einfach, Torchancen zu kreieren. Wir haben dann den Dosenöffner gehabt, aber haben in der 2. Halbzeit verpasst, das 2. Tor zu machen. So musst du halt zum Schluss noch bei jedem Standard ein bisschen zittern. Da sieht man, wie brutal das ist."Über anstehende Vertragsgespräche sagt Dabrowski Folgendes: "Wir haben uns einfach dazu entschieden, dass wir das Jahr zu Ende spielen und uns im Januar ganz locker und offen - so wie unser Verhältnis ist - zusammensetzen. Ich bin sehr gerne hier. Ich glaube, die Reise ist hier noch nicht zu Ende. Es ist sehr viel Potenzial da. Von daher macht es mir grundsätzlich viel Spaß, hier bei Rot-Weiß Essen Trainer zu sein."Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=SVFDbDdRUDM0K0ZEaWM3RGJkeVAySHBNbzIyLzVINHl4dzEvcVFMRkNJST0=Essens Torschütze Isaiah Young erklärt, wie er mit Kritik an seiner Person umgeht: "Ich werde oft kritisiert, aber das macht mich nur besser. Das gibt nur Motivation, immer weiterzumachen. Irgendwann kommt es und heute habe ich mich belohnt."Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=WjJRZnR4RnlRQTIrQUZESjhGdXlnT0pVbitwTllVMnkxdXRwbHp4R25YTT0=Fußball live bei MagentaSport:Die 3. Liga komplett live - 19. SpieltagSamstag, 16.12.2023Ab 13.30 Uhr in der Konferenz und ab 13.45 Uhr im Einzelspiel: 1. FC Saarbrücken - Jahn Regensburg, Borussia Dortmund II - Hallescher FC, SV Waldhof Mannheim - FC Erzgebirge Aue, FC Ingolstadt - SV Sandhausen, SC Verl - SSV Ulm 1846Ab 16.15 Uhr: SpVgg Unterhaching - Preußen MünsterSonntag, 17.12.2023Ab 13.15 Uhr: MSV Duisburg - Dynamo DresdenAb 16.15 Uhr: Arminia Bielefeld - TSV 1860 MünchenAb 19.15 Uhr: FC Viktoria Köln - SC Freiburg II