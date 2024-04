München (ots) -Was. Für. Ein. Comeback! Preußen Münster liegt erst 0:2 und dann 1:3 gegen Viktoria Köln hinten. Dann dreht Münster (3. Platz, 61 Punkte) richtig auf und stellt am Ende auf ein 5:3-Sieg. Durch den späten Ausgleich (1:1) der Regensburger (2. Platz, 62 Punkte) gegen Dresden (4. Platz, 56 Punkte) bleibt Münster auf dem 3. Platz. Mit Sascha Hildmann hat Preußen einen erfahrenen Trainer, der zur Pause den richtigen Riecher bewiesen hat. "Ich habe zu den Jungs gesagt, dass wir schon mal ein 0:2 gegen Köln gedreht haben. Dass das ein Spektakel wird, war klar", so Orakel Hildmann. Kurios: Alle Treffer fallen nach einem Standard. "Regensburg kommt beim 1:1 gegen Dresden spät per Elfmeter zum Ausgleich. "Ich bin der Meinung, dass am Ende noch mehr drin gewesen wäre", sagt Regensburg-Torschütze Christian Viet. In Dresden ist nach der Entlassung von Markus Anfang erneut Heiko Scholz einer der Interimstrainer. "Wir brauchen nicht geknickt nach Hause zu fahren. Da war mehr drin. Aber wir haben gegen einen guten Gegner sehr gut mitgehalten", so Scholz bei seinem ersten Auftritt. Robin Meißner formuliert es etwas drastischer: "Das fühlt sich gerade extrem beschissen an. Auch wenn wir einen Punkt geholt haben, ist das ein Schlag in die Fresse am Ende jetzt hier nicht mit 3 Punkten dazustehen." David Fischer, Geschäftsführer Kommunikation Dresden, orakelte zur Trainersuche: "Wir sind mit der Konstellation sehr zufrieden und wollen damit auch die nächsten Spiele angehen. Dann wird es einen Zeitpunkt geben, wenn wir eine Entscheidung treffen werden. Das soll noch in der laufenden Saison sein." MagentaSport-Experte Steven Ruprecht zu Dynamo und Fischers Aussagen: "Ich finde die ganze Situation etwas konfus und sehr planlos gedacht." Saarbrücken muss sich bei 7 Zählern Rückstand auf Platz 3 wohl aus dem Aufstiegsrennen verabschieden. "Wir waren einfach schlecht", sagt ein frustrierter Rüdiger Ziehl, Trainer des FCS, nach dem 0:1 gegen Abstiegskandidat Halle. Der HFC schöpft hingegen nach dem 2. Sieg in Folge wieder Hoffnung im Kampf um den Klassenerhalt, hat jetzt 38 Punkte. Beim MSV Duisburg lodert ebenfalls noch ein kleines Fünkchen Hoffnung nach dem 3:1 gegen den SV Sandhausen, bei denen SVS-Trainer Jens Keller mit seiner Mannschaft hart ins Gericht geht und von einer "Frechheit" spricht. Vielleicht bleibt auch Marvin Knoll trotz des drohenden MSV-Abstiegs. Bei MagentaSport sagt der Mittelfeld-Leader: "Ich bin keiner, der sich verpisst. Wir werden uns noch unterhalten. Es ist nicht ausgeschlossen."Nachfolgend die Stimmen und Clips aus der 3. Liga am Samstag - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport benennen. Weiter geht es am Sonntag ab 13.15 Uhr mit RW Essen gegen Ingolstadt, um 16.15 Uhr spielt der Erste Ulm beim Absteiger Freiburg II. Am Sonntagabend gibt's das S-Bahn-Derby zwischen der SpVgg Unterhaching und dem TSV 1860 München - live ab 19.15 Uhr bei MagentaSport.SC Verl - SV Waldhof Mannheim 1:1Martin Kobylanski bringt den Waldhof früh in Führung (5.), doch kurz nach der Pause schwächen sich die Gäste durch eine Gelb-Rote für Samuel Abifade selbst. Verl schafft durch Daniel Mikic den Ausgleich (77.) und macht damit den Klassenerhalt zu 99 Prozent fest. Mannheim ist nur noch einen Zähler vor der Abstiegszone.Mannheims Trainer Marco Antwerpen ist nach der Partie sichtlich genervt: "Wir lassen hier Punkte liegen. (...) Weil wir die bessere Mannschaft gewesen sind. Ich glaube, das hat in der 1. Halbzeit jeder gesehen. Verl ist gar nicht ins Spiel gekommen. Das ist dann manchmal so. Dann entscheidet eine Gelb-Rote Karte das Spiel. (...) Und du kannst, wenn du mit einem Spieler weniger auf dem Platz bist, auch mehr nach vorne machen. Das haben wir gar nicht mehr gemacht. Da musst du einfach noch mehr leiden im Spiel." Nein, das ist natürlich der Klassenerhalt gewesen. Die Fans haben es eben auch gesungen. Da wird nichts mehr passieren. Aber das habe ich die letzten Wochen auch schon gesagt, dass wir diese Saison nicht absteigen werden." Die ist immer wieder zurückgekommen. Marc hatte einen super Tag und das hat uns sehr geholfen, das Spiel zu gewinnen."Zum Spiel: "Wir hatten in den ersten 10 Minuten eine gewisse Anspannung und Nervosität. Die war definitiv da. Köln macht dann mit der 1. Chance das Tor. Das war stark gemacht. Dass wir vor der Pause den Anschlusstreffer gemacht haben, war sehr wichtig. Ich habe zu den Jungs gesagt, dass wir schon mal ein 0:2 gegen Köln gedreht haben. Dass das ein Spektakel wird, war klar."Lorenz: "Man hat relativ früh gemerkt, dass der Fuß gut eingestellt war. Dass man dann die Bälle so reinbringt, dass die auch zu den Toren führen, freut mich umso mehr. (...) Wir sehen auch, was gerade möglich ist und wo wir stehen. Köln ist ein unangenehmer Gegner. Es spricht für unsere Qualitäten, dass wir wieder kommen, dass wir den Kopf hochnehmen. Da muss ich ein Riesen-Kompliment an die ganze Truppe aussprechen." Niko Koulis, Doppelpacker Münster, beschreibt seinen inneren Zustand: "Das ist schwer in Worte zu fassen. Ehrlich gesagt ist das nichts außer Freude. Pure Emotion und Freude. Es ist einfach nur schön im Moment. Wir haben das hier zum Heimspiel gemacht mit 4000 Fans. Wir haben nie aufgegeben. Das sind im Moment pure Emotionen."

Olaf Janßen, Trainer Köln: "Der Ärger überwiegt schon. Auf der anderen Seite sind uns 9 Stammspieler vor dem Spiel abhanden gekommen. Damit konnte man nicht rechnen, dass wir so souverän und klar auftreten. Dass wir 5 Standards kassieren, habe ich so als Trainer auch noch nicht erlebt. Wenn wir die Lehren daraus ziehen, dann war das unter den Umständen ein toller Nachmittag. Ich bin insgesamt einfach stolz, dass wir so Fußball spielen."

Jahn Regensburg - Dynamo Dresden 1:1Der Trainereffekt bleibt aus. Dresden verpasst den Sieg gegen Regensburg nur knapp. Der Jahn kommt erst kurz vor Schluss per Elfmeter zum Ausgleich. Somit kann Regensburg den 2. Platz verteidigen, hat aber nur noch einen Punkt Vorsprung auf Münster. Dresden hat nur noch theoretische Chancen auf den Aufstieg, muss auf Patzer der Konkurrenz hoffen.Joe Enochs, Trainer Regensburg: "Das war zu 100 Prozent ein ganz wichtiger Punkt. Erste Hälfte war ausgeglichen. Dresden hatte mehr den Ball, 2. Halbzeit haben wir gut begonnen. Dann kriegen wir durch einen Konter das Gegentor. Wenn du Kutschke in der Box verlierst, kriegst du ein Gegentor. Wie die Mannschaft aber zurückgekommen ist, ist überragend. Sie hat immer an sich geglaubt. Das war nicht unser bestes Spiel, aber diese Wucht am Ende des Spiels war extrem wichtig, dass wir noch zum Ausgleich gekommen sind."

Christian Viet, Torschütze Regensburg: "Ich bin der Meinung, dass am Ende noch mehr drin gewesen wäre. Dass wir das Tor noch machen, war sehr wichtig. Der Trainer hat uns im Kreis gesagt, dass wir stolz sein können. Dass wir noch so eine Wucht entwickeln können, wenn wir hinten liegen. Gerade wenn wir hinten gelegen sind, waren wir auch in den letzten Spielen immer extrem stark. So müssen wir auch von Anfang an mal spielen." Heiko Scholz, Interimstrainer Dresden: "Klar sind wir enttäuscht, wenn wir in der 89. Minute einen Elfmeter gegen uns kriegen. Wir haben ein sehr gutes Auswärtsspiel gemacht. In der 2. Halbzeit haben wir es vermisst, das 2. Tor im Konter auszuspielen. Wir wussten, dass Regensburg viel Druck entfacht. Das ist dann schwierig, das zu verteidigen. (...) Wir schauen jetzt von Spiel zu Spiel. Wir brauchen nicht geknickt nach Hause zu fahren. Da war mehr drin. Aber wir haben gegen einen guten Gegner sehr gut mitgehalten."

Robin Meißner, Dresden: "Das fühlt sich gerade extrem beschissen an. Auch wenn wir einen Punkt geholt haben, ist das ein Schlag in die Fresse am Ende jetzt hier nicht mit 3 Punkten dazustehen. Nach Abpfiff ist es schwer zu sagen, was gefehlt hat. Hinten raus war es viel verteidigen. Dann passiert es mal, dass man einen Elfmeter kriegt. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. (...) Von einer Hoffnung zu sprechen, ist jetzt gerade zu viel verlangt. Wir müssen das Ganze erstmal ein paar Tage sacken lassen."

David Fischer, Geschäftsführer Kommunikation Dresden, äußerte sich vor dem Spiel über die Anfang-Entlassung, dem er erst Anfang März den Rücken stärkte und sich für ihn aussprach: "Wir hatten nach dem letzten Spiel gegen Viktoria Köln kein gutes Gefühl. Insgesamt vom Auftreten der Mannschaft, Stimmungslage in und um den Verein, wo wir schlussendlich dann die Konsequenz gezogen haben, Markus und Florian freizustellen. Wir wollten damit auch nochmal ein gewisses Signal senden, dass die Saison noch nicht vorbei ist, sondern dass wir noch ganz viel zu gewinnen haben. (...) Wir wollten einen Reiz setzen, um Mannschaft und Umfeld wachzurütteln."Über den Vorwurf, zu lange an Anfang festgehalten zu haben: "Im Nachhinein kann man das immer recht leicht beurteilen, ob zu früh oder zu spät. Wir haben uns vor geraumer Zeit sehr stark und positiv für Markus ausgesprochen. Da kann ich nicht von heute auf morgen die Kehrtwende haben. Wir wollten ihm auch die Zeit geben und das haben wir auch getan. Leider ist der Turnaround, den wir uns erhofft haben, ausgeblieben."Über die Entscheidung für Ulf Kirsten, Heiko Scholz und Willi Weiße: "Zum einen hatten wir einfach die Intention hatten, dass wir jemanden mitnehmen, der die Mannschaft schon kennt. Das ist durch Heiko Scholz der Fall. Mit Willi Weiße einen talentierten Trainer, der vor kurzem seine Lizenz gemacht hat, haben wir aus der U19 hochgezogen. Ulf Kirsten mit seiner Vita und seiner Aura einfach auch dort mit einzuwirken. Da sind wir der Überzeugung, dass das der Mannschaft guttut. Dass er auch eine gewisse Lockerheit mit reinbringt."

Fischer in der Halbzeit etwas unkonkret auf die Frage, wie es langfristig auf der Trainerposition weitergeht: "Wir lassen uns da nicht treiben, was das angeht. Wir sind mit der Konstellation sehr zufrieden und wollen damit auch die nächsten Spiele angehen. Dann wird es einen Zeitpunkt geben, wenn wir eine Entscheidung treffen werden. Das soll noch in der laufenden Saison sein."Über die Suche nach einem Geschäftsführer Sport und Trainer: "Es gab eine Vielzahl an Bewerbungen. Bei uns ist das satzungsmäßig vorgeschrieben, dass diese Stelle ausgeschrieben werden muss. (...) Die Zielsetzung ist so, dass wir zunächst einen Trainer suchen, da das von den Zeitkorridoren nicht stimmig ist. Wir sind optimistisch, dass wir eher einen Trainer haben als einen Geschäftsführer."

MagentaSport-Experte Steven Ruprecht äußerte sich im Vorlauf über die aktuelle Situation bei Dynamo Dresden: "Dynamo Dresden hat einen richtig guten Kader. Der wurde von Ralf Becker und Markus Anfang richtig gut zusammengestellt. Was 2024 dort passiert ist, ist unbegreiflich. Ich bin der Meinung, dass man Markus Anfang früher hätte freistellen müssen, um die Wahrscheinlichkeit auf einen möglichen Aufstieg zu wahren."Über die Internet-Suche nach einem Geschäftsführer Sport: "Ich kannte das nicht aus dem Fußballbereich. Aber im Jahr 2024 ist nichts mehr unmöglich. Das zeigt auch, wie innovativ man sein kann. Für mich ist aber die Tatsache, dass wir mit dem Geschäftsführer Kommunikation sprechen, diese Planlosigkeit, die bei Dresden vorherrscht. Man entlässt einen Ralf Becker. Hat keinen Nachfolger. Man sieht doch die ganze Entwicklung unter Markus Anfang. Das heißt, man schafft sich doch einen Plan B. Ich glaube, dass die 3, die da jetzt verantwortlich sind, natürlich etwas bewirken können. Aber das ist so ein bisschen aus dem Hut gezaubert. (...) Ich finde die ganze Situation etwas konfus und sehr planlos gedacht."

1. FC Saarbrücken - Hallescher FC 0:1Muss Saarbrücken die Aufstiegsträume nun endgültig begraben? Nach der Niederlage gegen Halle ist das Team von Trainer Rüdiger Ziehl nun 7 Punkte hinter dem Dritten aus Münster - bei 9 zu vergebenen Punkten. Henry Jon Crosthwaite lässt die Halle-Hoffnung auf den Klassenerhalt leben. Mit 38 Punkten ist das rettende Ufer in Sichtweite.Saarbrückens Trainer Rüdiger Ziehl ist nach der Niederlage mächtig bedient: "Wir waren einfach schlecht. Jeder einzelne Spieler mit zu vielen Fehlern, ängstlich gespielt, nie auf unserem Niveau gespielt, was wir spielen können. Deshalb bin ich ein bisschen erschrocken über die Art und Weise."

Halles Trainer Stefan Reisinger gibt nach dem 2. Sieg in Folge die Marschroute im Abstiegskampf vor: "Natürlich freuen wir uns erstmal, dass wir das Spiel gewonnen haben. Aber es ist noch ein langer Weg. (...) Wir sind wieder da. Es wird spannend bis zum Ende. Und dann schauen wir mal, was dabei rumkommen wird."

Auch bei Halles Kapitän Jonas Nietfeld wächst das Selbstvertrauen wieder: "Siege geben einem extrem viel Zuversicht. Die letzten zwei Spiele waren ganz, ganz wichtig für uns, dass wir die gezogen haben. Wir zeigen, wir sind da. Wir zeigen, wir wollen es unbedingt. Und wir wollen jetzt noch 3 Spiele gewinnen und dann bin ich mir sicher, dass es reichen würde."

Saarbrückens Sportdirektor Jürgen Luginger erklärt schon in der Halbzeit die Gründe, warum der FCS nicht ganz oben andocken kann: "Die Siege haben uns gefehlt. Bei 15 Unentschieden, das ist einfach so. Wir haben die Chancen gehabt, haben die Chancen nicht genutzt. Wir hatten viele gute Spiele, wo wir dann am Schluss nur mit einem Punkt rausgegangen sind. Das ist auf die Strecke zu wenig. Natürlich fehlt dir dann so ein Patrick Schmidt, aber das war klar, dass er in der Rückrunde nicht kommen wird."

MSV Duisburg - SV Sandhausen 3:1Duisburg schöpft nochmal eine kleine Resthoffnung. Nachdem Alexander Mühling einen Sandhäuser Strafstoß kläglich vergibt (21.), dreht der MSV auf: Alexander Esswein per Elfer (29.) und Benjamin Girth (32.) sorgen für eine 2:0-Halbzeitführung. Das Anschlusstor von Tim Maciejewski (73.) kontert Joshua Bitter mit dem 3:1 (82.).Uwe Schubert, Interimstrainer des MSV Duisburg, zeigt sich erleichtert: "Die Jungs können stolz auf sich sein, weil sie alles rausgehauen haben. Wir haben es gesehen, ich denke, es war nicht unverdient. Wir haben mit Leidenschaft verteidigt, wir haben viel Kampfgeist auf den Platz gebracht. Die Fans haben es auch honoriert. Das ist ein Sieg für die Moral."Schubert ringt am MagentaSport-Mikro mit seiner Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=U2tMemlKVnh1TXVYU0FLbnhLdTJhcHovTXJJZlpFSHRlYzJFVmFnWFR0bz0=Riesige Euphorie löst der Sieg bei Duisburgs Marvin Knoll natürlich nicht aus: "Wir können uns ganz kurz freuen, aber wenn wir das alles mal ein bisschen aufarbeiten, ist es trotzdem noch sehr hart und tut immer noch weh. Aber jetzt gerade freue ich mich für Maximilian Braune. Der hat ein super Spiel gemacht. Bei dem können wir uns bedanken, dass wir heute 3 Punkte haben."Derweil macht Knoll den MSV-Fans Hoffnung, dass er den Weg in die Regionalliga mitgehen könnte. "Ich hatte bis jetzt relativ gute Gespräche. Ich bin keiner, der sich verpisst. Wir werden uns noch unterhalten. Es ist nicht ausgeschlossen." Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=ZHQ0d3htVi9BMGdZaExtZjlQQTZpMEl5Sm5jdjFuMnlrNFlES2h2RVJhUT0=Jens Keller, Trainer des SV Sandhausen, richtet deutliche Worte an sein Team aufgrund einer schwachen halben Stunde vor der Pause: "Das ist erschreckend. Da kann ich mich auch nicht mehr vor die Mannschaft stellen. Wir spielen 10, 15 Minuten gut. Da habe ich gedacht, es brennt gar nichts an. Und dann haben wir eine halbe Stunde keine Intensität, keine Aggressivität, viel zu weit weg von den Gegenspielern. Das war eine halbe Stunde eine Frechheit, was die Mannschaft geliefert hat. Da wird es auch richtig Ärger geben." Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=OE8wUlhJTzBrWVcrMzhZSmpNZ2xTbll1T0N6S3NTUzJwSFRNRXJac2RCaz0=Sandhausens Tim Knipping pflichtet seinem Trainer bei: "Da kann ich ihm nur Recht geben. Wenn man gegen eine Mannschaft spielt, die mit dem Rücken zur Wand steht, so eine 1. Halbzeit liefert, kann ich mir das nicht erklären. Der Trainer hat vollkommen recht und hat in der Halbzeit an unsere Ehre appelliert." Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=YlZ1MjZRa3JlTERWUXpzQ01sSE9VWlZpUE1NL2czdkc5Y21VSHp0NFBkOD0=Duisburgs Geschäftsführer Michael Preetz spricht über das mögliche Abstiegs-Szenario: "Wenn es dann am Ende so kommt, dann ist es ein Prozess, der einigen Vorlauf hatte. Das ist keine Frage. Es sind einige Entwicklungen in den letzten Jahren hier eingesetzt, die dann irgendwann an einen Punkt kommen, wo es nicht mehr zu vermeiden ist. Sollte der Abstieg folgen, dann gibt es nur eine Möglichkeit: Du musst dich schütteln. Und du musst dir in allem, was dir im Leben widerfährt, die Chance suchen. Und die Chance, die sich dieser Stadt und diesem Verein bietet, ist es, neu anzufangen und auch neu aufzubauen."Preetz erklärt die Freistellung von Trainer Boris Schommers: "Weil wir nach dem letzten Wochenende, nach dem Spiel mit der Art und Weise des Auftritts in Ingolstadt die Entscheidung getroffen haben, dass wir in der nächsten Saison nicht mit Boris weitermachen werden - egal in welcher Liga. Wenn diese Entscheidung fällt, dann finde ich es richtig, konsequent und jetzt sofort zu wechseln, damit wir jetzt auch unbelastet die Planungen für die nächste Saison angehen können und Gespräche führen können. Wir sprechen potenziell neue Spieler an, aber wir wollen so schnell es geht auch die Trainerpersonalie klären. Deswegen haben wir uns in dieser Woche zu der Trennung entschieden."Bei der Suche nach einem neuen Trainer will Preetz nicht zu sehr auf Namen schauen: "Es wird sicherlich darum gehen, eine Trainerauswahl zu treffen, die das abbildet, was diese Liga fordert. Wir werden eine Mannschaft sein, die einen aktiven Fußball spielen muss in der neuen Liga. Es braucht die ganze Palette, die ganze Facette, was in dieser Spielklasse gefordert ist. Deswegen werden wir uns die nötige Zeit nehmen."Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=TUdUTkNMR2IzK0JGZllNcS9aNHcxU1VYd1MwLyt5SmthSWtPVURTdlRaTT0=Bundestagspräsidentin Bärbel Bas, leidenschaftliche Duisburg-Anhängerin, leidet mit dem MSV: "Die Wahrheit ist, dass die Mannschaft in dieser Saison so nie zusammengefunden hat. Das hat man in vielen Spielen gemerkt. Es fehlte auch streckenweise in dieser Saison der Kampfgeist. Der ist jetzt zum Ende nochmal wach geworden. Die Fans sind zurecht ein Stück weit sauer. (...) Diese Stadt hat vielleicht nicht immer viel zu feiern. Deswegen ist es wichtig, dass es einen Sportverein gibt, der hoffentlich bald wieder in höheren Gefilden spielen kann."Bas wünscht sich einen Ex-Duisburger als neuen Trainer: "Wenn Sie mich nach einem Wunschkandidaten fragen, würde ich Dietmar Hirsch sagen. Der kennt den Verein, hat hier gespielt. Er zeigt in Bocholt gerade, was er auch leisten kann. Mich würde es sehr freuen. Ich glaube, das wäre ein Glücksgriff." Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=VFlhZ0FPRHNyMEY0SUVld2NjdkR1cWlJRHRZSDdldUdQbTJhWkhycVpkaz0=Borussia Dortmund II - Erzgebirge Aue 2:2Dortmund und Aue trennen sich Unentschieden. Für beide Teams, die in der Tabelle im Mittelfeld stehen, geht es um nichts mehr. Aue kann lediglich bei 3 Siegen aus den verbleibenden Spielen den Relegationsplatz erobern. Die Konkurrenz müsste aber 3-fach patzen.Pavel Dotchev, Trainer Aue: "Die Mannschaft weiß, dass sie sehr fehlerhaft gespielt hat. Wie haben viele einfache Fehler gemacht. Wir haben zu kompliziert gespielt. Mit den schnellen Leuten von Dortmund war das sehr gefährlich. Nach dem 2:1 in den letzten Minuten haben wir auch angefangen gradliniger zu spielen. Das war nicht schön, aber effektiv. Wir haben aber alles zu kompliziert gemacht und deshalb nicht gewonnen."Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=Nmw5VGw5YVU0b1dHdVV4YzlHTldFa1JXSHdOUGVRV2tPU2YzeXRsSlZxcz0=Jan Zimmermann, Trainer BVB II: "So richtig kann ich mich über die 50 Punkte gerade nicht freuen. Wir haben wieder ein sehr gutes Spiel gemacht. Wir hatten zig Chancen und müssen deutlich früher in Führung gehen. Ich musste die Jungs gerade aufbauen, obwohl ich selber gerade geknickt bin. Wir hätten den Sieg verdient gehabt." Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=UXh0T3IwRTFQOWJnTksweFEvbzR0QmNpV0JGYTZDVXNyWHRMZWlQNzBkcz0=Arminia Bielefeld - VfB Lübeck 0:0Nach einer Nullnummer am Freitagabend ist der VfB Lübeck offiziell abgestiegen. Bielefeld verpasst ieinen großen Befreiungsschlag im Kampf um den Klassenerhalt. Leandro Putaro vergibt kurz vor der Pause einen Elfmeter. Auch aus einer 30-minütigen Überzahl nach Rot für Lübecks Mirko Boland schlägt die Arminia kein Kapital.Für Lübecks Keeper Philipp Klewin ist der feststehende Abstieg keine Überraschung mehr: "Wir haben uns in den letzten Wochen viel mit dem Thema beschäftigen müssen. Für uns ging es darum, alles reinzuwerfen und das Highlight-Spiel mitzunehmen. Natürlich tut das sehr, sehr weh. Es ist kein schöner Moment. Aber wenigstens konnten wir uns ein bisschen mit Würde verabschieden." Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=RlhVaFNKOHJQQ3pBN0IyY29jRSsrQ05JZ20zZHQ5bnA3SlhINzRkdjJXTT0=Die 3. Liga komplett live - 35. Spieltagkomplett live bei MagentaSport:Sonntag, 28.04.24Ab 13.15 Uhr: Rot-Weiß Essen - FC Ingolstadt 04AB 16.15 Uhr: SC Freiburg II - SSV Ulm 1846Ab 19.15 Uhr: SpVgg Unterhaching - TSV 1860 MünchenPressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147981/5767241