Die Deutsche Telekom hat Gespräche über den Erwerb wesentlicher Unternehmensanteile von U.S. Cellular durch ihre Tochtergesellschaft, T-Mobile US, geführt. Das berichtet das Wall Street Journal am Donnerstag. Diese Verhandlungen markieren einen entscheidenden Schritt zur Expansion des Unternehmens im US-amerikanischen MarkDiese strategische Akquisition zielt darauf ab, die Marktpräsenz der Deutsche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...