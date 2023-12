Die Energiekontor AG aus Bremen, ein Entwickler und Betreiber von Wind- und Solarparks, meldet eine Anhebung ihrer Geschäftsprognose für 2023. Dies folgt auf den Verkauf des Windparkprojekts Garbet an Capital Dynamics. Der Windpark, gelegen in der Nähe von Dufftown, Schottland, soll bis Ende 2026 in Betrieb genommen werden und wird eine Erzeugungsleistung ...

