Die The Grounds Real Estate Development AG (The Grounds) verzeichnet in ihrem aktuellen Geschäftsjahr eine Verschiebung wesentlicher finanzieller Forderungen ins Jahr 2024. Grund hierfür ist nach Angaben des Immobilien-Unternehmens die Verzögerung bei einem Besserungsschein in Zusammenhang mit den bereits 2020 verkauften Logistikimmobilien in Hangelsberg, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...