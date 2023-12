Tomra war im Zuge von Gewinnmitnahmen am Dienstag unter die wichtige 10-Euro-Marke abgetaucht. Der Rücksetzer war schnell verdaut, die 10-Euro-Marke wurde bereits am Donnerstag wieder zurück erobert. Mit dem Schlusskurs über der 100-Tage-Linie hat Tomra am Freitag ein Kaufsignal geliefert, jetzt ist aus technischer Sicht der Weg bis zum nächsten Tradingziel frei. Den Stop-Loss erhöhen wir und sichern uns damit aus heutiger Sicht einen großen Teil ...

