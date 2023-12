Unterföhring (ots) -Eine neue Ära des Fußballs. Die Weltmeister Mats Hummels und Lukas Podolski starten 2024 die "Baller League". Schneller, intensiver Fußball auf dem Kleinfeld. Fußballstars und Streaming-Größen coachen als Kapitäne ihr Team und kommentieren die Spiele. Joyn und ProSieben MAXX zeigen die "Baller League" ab dem 8. Januar live. Auf Joyn können die Fußballfans alle 66 Partien und das "Final Four"-Turnier live verfolgen. ProSieben MAXX überträgt jeden Montag das Top-Spiel des Spieltags um 20:15 Uhr.Joyn-Content-Chef Thomas Münzner: "Die 'Baller League' ist eine völlig neue Art des Fußballs. Intensiv, innovativ und interaktiv. Die Verbindung aus hochwertigem Sport und der Streaming-Welt ist wie gemacht für Joyn. Wir freuen uns, gemeinsam mit ProSieben MAXX die neue Fußball-Streamer-Liga von Beginn an medial zu begleiten."ProSieben MAXX-Senderchefin Ellen Koch: "Elf Mal Live-Fußball in der Prime Time. Wir rollen auf ProSieben MAXX den grünen Teppich für die 'Baller League' aus und freuen uns auf spannende Fußballabende in dieser ganz neuen Art und Form."In der "Baller League" treten zwölf Teams an elf Spieltagen in der "Motorworld" in Köln gegeneinander an. Sechs gegen sechs. Straßenfußball vom Feinsten. Spielzeit: zwei mal 20 Minuten. Unentschieden gibt es nicht. In einem Shootout wie beim Eishockey wird der Sieger ermittelt. Besondere Bolzplatz-Regeln sorgen für Spannung und Dynamik. Der Meister wird in einem "Final Four"-Turnier Ende März ermittelt.Über JoynAuf Joyn kommt das Beste zusammen: Fernsehen, wie man es kennt, und Streaming, wie man es nie mehr missen möchte. Easy eingerichtet, aber schwer wieder wegzudenken. Weil Joyn einfach keine Wünsche offenlässt: Joyn bietet ein umfangreiches kostenfreies Angebot mit zahlreichen Live-TV-Channels, Serien, Dokumentationen und Filmen auf Abruf, Mediatheken und Sportinhalten von ProSiebenSat.1 sowie weiterer Content-Partner, alles gebündelt auf einer Plattform. Noch mehr Entertainment bekommen Nutzer:innen mit dem Premium-Angebot Joyn PLUS+. Hier sind zusätzliche Pay-TV-Channels und noch mehr Inhalte auf Abruf wie Exclusives und Originals enthalten. Nutzer:innen können Inhalte auf iOS-, Android- und Huawei-Geräten sowie im Web und über Smart-TVs, Google Chromecast, PlayStation 4 & 5, Apple TV und Amazon Fire TV abspielen. Ziel ist es, eine umfassende deutsche OTT-Plattform anbieterübergreifender Inhalte zu schaffen.Die Joyn GmbH steht unter der Geschäftsführung von Katharina Frömsdorf (Vorsitzende), Nicole Agudo Berbel und Benjamin Risom. Die Joyn GmbH ist eine hundertprozentige Tochter der ProSiebenSat.1 Media SE.Pressekontakt:Michael UlichEntertainment Content CommunicationsTel.: +49 (0) 89 95 07 - 7296michael.ulich@seven.onePhoto Production & EditingClarissa SchreinerTel.: +49 (0) 89 95 07 - 1191clarissa.schreiner@seven.oneOriginal-Content von: Seven.One Entertainment Group, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/73135/5674049