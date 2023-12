München (ots) -2:0 in Unterzahl - Bielefeld ist gerüstet für das Topspiel gegen Dresden (am Mittwoch, ab 18.30 Uhr kostenlos bei MagentaSport). "Heute muss ich meiner Mannschaft eine kleine Liebeserklärung machen. Was sie nach dem Platzverweis mit 10 Mann hineingeworfen hat: Phänomenal", lobt Arminia-Trainer Mitch Kniat. Der TSV 1860 München steckt nach dem 0:2 auf der "Alm" im Abstiegskampf - als Fünfzehnter gerade mal 3 Punkte von Mannheim entfernt, dem nächsten Gegner am Mittwoch. "Wir haben als Mannschaft nicht mehr wirklich gelebt auf dem Platz", kritisierte Interimstrainer Frank Schmöller schon vor der Partie, danach erklärte er: "Wir haben ein Spiel verloren, dass wir definitiv nicht verlieren müssen. Ich habe aktuell keine Ahnung, wie wir das mit dem Toreschießen verbessern. Das ist gerade alles ein bisschen schwer für mich." 3:1 in Duisburg - Dresdens Kapitän Stefan Kutschke, er erzielte das 2:1 mit dem falschen Fuß aus 18 Metern, zum bisherigen Saisonverlauf und zum Topspiel in Bielefeld sagt er: "Am Mittwoch gibt's volle Power. Jetzt haben wir 40 Punkte. Wir sind der Rolle, die wir uns auch selbst aufgetragen haben, gerecht geworden. Das war in der Hinrunde, das müssen wir in der Rückrunde bestätigen." Duisburg zeigt sich gegen den Zweiten Dresden stark verbessert. Der MSV trifft am Mittwoch im Kellerduell auf den Letzten SC Freiburg II - der Druck ist enorm: "Die Jungs wissen, wo wir stehen. Die Jungs wissen aber auch, dass wir's können. Ich mache mir keine Sorgen, dass wir da unten rauskommen", glaubt MSV-Trainer Boris Schommers,Nachfolgend die Stimmen und Clips vom 19. Spieltag in der 3. Liga am Sonntag - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport benennen. Am Dienstag wird der Jahresabschluss mit dem 20. Spieltag eröffnet: ab 18.30 Uhr in der Konferenz, ab 18.45 Uhr gibt's die Einzelspiele. Unbedingt vormerken: Am Mittwoch trifft Absteiger Bielefeld auf Dynamo Dresden - live und kostenlos bei MagentaSport abrufbar ab 18.30 Uhr. Top auch am Mittwoch: Mannheim gegen TSV 1860 München.Arminia Bielefeld - TSV 1860 München 2:0Auch nach der Entlassung von Maurizio Jacobacci geht es bei 1860 München unter Interimstrainer Frank Schmöller mit Pleiten, Pech und Pannen weiter. Mit Merveille Biankadi trifft ein Ex-Löwe für Bielefeld zum 1:0, vor dem 2:0 von Fabian Klos patzt Jesper Verlaat. Die Löwen bleiben im Tabellenkeller, Arminia Bielefeld ist mit 25 Punkten Dreizehnter.Mitch Kniat, Trainer Armina Bielefeld, hat sich sogar in sein Team verliebt: "Heute muss ich meiner Mannschaft eine kleine Liebeserklärung machen. Was sie nach dem Platzverweis mit zehn Mann hineingeworfen hat: Phänomenal! Das spricht für die Truppe. Sie lässt sich von nichts beeindrucken. Für Jonas Kersken ist es nicht das erste Spiel, in dem er völlig überzeugt hat. In der 1. Halbzeit war ich sehr zufrieden. Wir haben den Gegner dominiert."Der Link zum Clip:https://www.clipro.tv/player?publishJobID=anlCS1VqbCt4TnZtZWlGdXdHblR6MnN3SmQ3akNuZENqUFRRSEI1SHplaz0=Für Jonas Kersken, Torhüter Arminia Bielefeld, war der Sieg ein Auf und Ab: "Für mich war das Spiel gegen Sechzig eine Achterbahnfahrt trotz des Sieges. Wir hatten einige Male großes Glück, dann aber Phasen, wo München gar nicht herauskam. Für mich deshalb ein schöner Sieg. In Unterzahl waren wir brutal fokussiert: Da ging es nur noch darum, das eigene Tor zu verteidigen. Dresden wird am Mittwoch zum Abschluss sicher einige Fans mitbringen. Wenn was los ist, haben wir immer gut performt."Der Link zum Clip:https://www.clipro.tv/player?publishJobID=Z2c0Q2xIRXNEUCtzZlBFT3hvejVQMkMwYmlkSmp3WkU2cXN0UmttZVJ1QT0=Frank Schmöller, Interimstrainer TSV 1860 München, übt vor dem Spiel deutliche Kritik an dem Zustand der Löwen: "Ich habe viel versucht mit den Jungs zu kommunizieren. Wir haben als Mannschaft nicht mehr wirklich gelebt auf dem Platz. Die Jungs haben nicht mehr miteinander gesprochen. Wir haben versucht, dass die Jungs wieder mehr miteinander reden. Ich werde alles geben, ob ich nun eine Trainerlizenz habe oder nicht."Frank Schmöller, hadert nach dem 0:2 gegen Arminia Bielefeld mit den individuellen Fehlern: "Wir haben ein Spiel verloren, dass wir definitiv nicht verlieren müssen. Das 0:2 hat uns das Genick gebrochen, da stehen wir einfach schlecht nach einem langen Ball. Ich habe aktuell keine Ahnung, wie wir das mit dem Toreschießen verbessern. Das ist gerade alles ein bisschen schwer für mich."Der Link zum Clip:https://www.clipro.tv/player?publishJobID=aXpUTWtvbGcveEJBREZNbWZZTEVQTnU1b3JaMDVZUytobzdrZmZydzk4ST0=Pfeifer hofft zu Weihnachten auf eine "friedliche Zeit" - auch bei den LöwenMarc-Nicolai Pfeifer, Geschäftsführer 1860 München, beim Stand von 0:2 gegen die Löwen zur Halbzeit: "Man hat eine Reaktion der Mannschaft gesehen, auch wenn alles wieder unglücklich gegen uns läuft. Wir müssen uns aus dieser Situation herausarbeiten. Im Sommer haben wir eine Empfehlung für den Posten eines Sportdirektors an die Gremien gegeben. Da ist die Lage unverändert. Christian Werner bleibt meine persönliche Empfehlung. Erst danach können wir über den Trainer reden. Weihnachten ist ja eine friedliche Zeit. Vielleicht finden wir auf der Basis einen gemeinsamen Weg und eine Entscheidung. Erst danach können wir erörtern. Wie geht es weiter? Erst kommt der Sportdirektor, dann wird über den Trainerposten entschieden."Der Link zum Clip:https://www.clipro.tv/player?publishJobID=eXdJUk9DNzdGOUNBM0U2dWE4cVRXM3hPN3JoVUp5R1RZaWRVcXZTSjhLUT0=Morris Schröter, 1860 München: "Eine Halbzeit gut gespielt und kein Tor geschossen, Spiel am Ende verloren - wie so oft in letzter Zeit. Die Niederlage hat nichts mit einer Verunsicherung zu tun. Es ist ja nicht so, dass wir keine Chance haben. Es war in der ersten Halbzeit viel zu wenig von uns. Die individuellen Fehler kommen hinzu. Auf der 2. Halbzeit können wir aufbauen. Frank Schmöller ist ein Mann, der nah an der Mannschaft dran ist."Der Link zum Clip:https://www.clipro.tv/player?publishJobID=Ti9ZTVNjSHVWVVY3cVlaRDJOQnArUFpWMHdOSUFUNjhHSmg2ME5OaWdsaz0=MSV Duisburg - Dynamo Dresden 2:4Gnadenlos effizient operiert Dynamo - genau das hatte Trainer Markus Anfang wochenlang bemängelt. Lief diesmal viel besser für den Zweiten, auch weil Duisburg nahezu jeden Kopfball und Zweikampf nach Standards verliert. Der MSV leistet eine Halbzeit starken Widerstand, Pledl trifft per Traumtor zum verdienten 1:1. Nach der Pause reicht ein Dynamo-Doppelschlag in 2 Minuten, um den Auswärtserfolg zu besiegeln.MSV-Trainer Boris Schommers sah "ein richtig, richtig gutes Spiel" seiner Mannschaft gesehen: "Ich habe gute Hoffnung, dass wir am Mittwoch ein weiteres gutes Spiel absolvieren." Dann geht's gegen den Letzten SC Freiburg II. "Die Jungs haben sich in den letzten 3 Spielen, aber auch heute, das Selbstvertrauen geholt. Es ist schön, dass wir den Weg so gehen, wir müssen ihn aber ausbauen. Weil: leider haben wir verloren - wir hätten auch gern heute gepunktet. Aber der Spielansatz war sehr gut."Ist gegen den Letzten Freiburg der Druck noch größer? "Wir haben in den letzten Wochen gesehen, dass wir mit dem Druck sehr gut umgehen können. Die Jungs wissen, wo wir stehen. Die Jungs wissen aber auch, dass wir's können. Ich mache mir keine Sorgen, dass wir da unten rauskommen."Der Link zum Schommers-Interview:clipro.tv/player?publishJobID=MnJxZjZaajdEVXJPVEpZdVVNNHNHbEtXcmpXQzlDblVtdU5najU0MnJJMD0=Niklas Kölle steht für den anderen, jungen MSV mit Selbstbewusstsein: "Spielerisch haben wir in jedem Fall einen Schritt nach vorne gemacht. Im Endeffekt ist es auch egal, gegen wen du die Punkte machst - wir müssen sie holen."Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=WHpSOVRGNlpQUmJOeUNoVUJhd0dteVZrK1JRQjhpZ0xqRVU2R2d6ME03WT0=Dresdens Trainer Markus Anfang war nur mit dem Start des Spiels nicht zufrieden: "In der 2. Halbzeit haben wir's richtig gut gespielt. Da ärgert mich nur das 2.Gegentor. Ich habe der Mannschaft jetzt erst mal gratuliert zu der guten Hinrunde. Heute zählt erst mal der Moment und der Moment ist mit der Hinrunde beendet. Ich glaube, das war sehr erfolgreich."Der Link zum Spiel: https://www.clipro.tv/clipro/clipro/?activeTab=videos&system=50245&group=105088&pbpFilter_gameIDs=102662323&pbpFilter_gameVideoAttribIDs=40582&momentsFilter_gameIDs=102662323&momentsFilter_gameVideoAttribIDs=40582Kapitän Stefan Kutschke lobt zunächst den MSV: "Die haben uns alles abverlangt."Und sagt dann über seinen Treffer mit dem linken, seinem falschen Fuß zum 2:1 aus 18 Metern: "Ich könnte mich jetzt hinstellen und sagen - ja, das trainieren wir die ganze Woche. Ja, das ist ein schönes Tor."Kutschke über den bisherigen Saisonverlauf und das Duell gegen Bielefeld: "Am Mittwoch gibt's volle Power. Jetzt haben wir 40 Punkte. Wir sind der Rolle, die wir uns auch selbst aufgetragen haben, gerecht geworden. Das war in der Hinrunde, das müssen wir in der Rückrunde bestätigen."Der Link zum Kutschke-Interview mit allen wichtigen Szenen: clipro.tv/player?publishJobID=VTBRSzIzNitQT0N3ZVkvOXdqcjlNbGVJN3RGTWlSU3NyNTROSnoyWThRaz0=SpVgg Unterhaching - Preußen Münster 3:22 Ehrungen und 3 Punkte - die SpVgg Unterhaching bleibt auf Kurs Klassenerhalt. Im Duell der Aufsteiger gewinnt Haching gegen Münster knapp mit 3:2. Münster führt dabei zweimal, verspielt aber die 2:1-Führung binnen 60 Sekunden. Vor dem Spiel wurden noch Dr. Josef Welzmüller (für seinen Doktor in Wirtschaftswissenschaften) und Torwart Konstantin Heide (U17 Weltmeister) geehrt und bekamen jeweils ein Trikot von Präsident Manni Schwabl. Der Spieler des Spiels heißt bei den Hachingern Raphael Schifferl, der mit 3 Grätschen 3 sichere Tore verhindert.Marc Unterberger, Trainer Haching: "Wir haben gegen Dresden gesagt, wir waren so gut wie noch nie und sind mit 0 Punkten heimgefahren. Wir hätten jetzt viel besser spielen können, als wir es getan haben. Münster war uns in vielen Belangen überlegen. Ich würde es als glücklichen Sieg einstufen. Das zeigt aber auch, dass die Mannschaft immer zurückkommen kann." Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=MEhHdjFURkc1N3IxYzV0Vk5hcU9uWEVaWnE1OVVrM1NQdmJYUXhlWjJiST0=Raphael Schifferl, ausgezeichnet als Spieler des Spiels, Haching: "Die 3 Punkte sind für uns enorm wichtig. Den kleinen Pokal gibt es bei uns bei jedem Heimspiel. Das ist eine schöne, kleine Auszeichnung. Mannschaftlich war das unglaublich. Das war ein Fight. Die Punkte sind Gold wert."Zu seinen Rettungsaktionen: "Ich habe die Woche den Süle gesehen und habe mir gedacht, das kann ich auch. Das ist schon geil als Verteidiger. 3mal in einem Spiel ist brutal, das habe ich auch noch nie gehabt." Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=OEh1RTFvYk5QYlF6dk05QXpzM2w3NFNlYWZXb3grMmV0b0hFMXdVZ05wYz0=Sascha Hildmann, Trainer Münster: "Ich bin total fassungslos. Wenn du so ein Spiel verlierst, wo du so viele Tormöglichkeiten hast. Mehr kannst du gar nicht haben, wie du hattest. Dass wir als Verlierer vom Platz gehen, ist schon hart. Ich bin auch noch etwas angefasst, da mich das echt trifft... Ich bin fassungslos über das Glück, das Haching hatte. So habe ich noch kein Spiel gewonnen, so würde ich auch gerne mal ein Spiel gewinnen." Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=Rmh3U2N5OXdqOXZDS0dnTFhEZFlnQ0I4VWZaRWNYRDhKMTZBWTdHMnY0VT0=Malik Batmaz, Münster: "Ich bin sehr verzweifelt. Das sieht man mir vielleicht auch an. Eigentlich haben wir das Spiel über 90 Minuten komplett dominiert. Wir hätten die Chancen machen müssen. So viel Pech kann man nicht haben, dass sie den Ball dreimal vor der Linie grätschen. Das ist bitter und tut weh." Zu den Rettungstaten von Raphael Schifferl, der den Ball 3mal vor der Linie rettet: "Das ist geisteskrank. Da fehlen mir wirklich die Worte. Ich bin verzweifelt. Wir hätten die eigentlich 3,4,5 zu null wegschießen müssen." Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=ZWZPV2N4MFBZNjRhdlRRSnloWjRXSFNWNlE0S2xzSUFSdW1wV2lpdkMvTT0=Konstantin Heide, Unterhaching, wurde mit der U17 Weltmeister und sprach in der Halbzeit über seinen Erfolg: "Ich würde nicht behaupten, dass ich jetzt schon alles verarbeitet und realisiert habe. Glückwünsche kommen aber immer noch rein."Über sein Abitur, dass Heide gerade absolviert, am Montag schrieb er Mathe: "Das werden keine 15 Punkte. Ich komme auf jeden Fall durch mein Abitur. Hoffe ich auf jeden Fall. Sonst macht mein Papa auch zu Hause richtig Stress. Wenn ich nächstes Jahr hier spielen will, muss ich auch mein Abitur schaffen. Sonst wird es auch nichts mit dem Training." Die 3. Liga komplett live bei MagentaSportDienstag, 19.12.2023Ab 18.30 Uhr in der Konferenz und ab 18.45 Uhr im Einzelspiel: SV Sandhausen - VfB Lübeck, SpVgg Unterhaching - Jahn Regensburg, 1. FC Saarbrücken - SSV Ulm, FC Ingolstadt - Erzgebirge Aue, RW Essen - Hallescher FCMittwoch, 20.12.2023Kostenlos für alle ab 18.30 Uhr: Arminia Bielefeld - Dynamo DresdenAb 18.30 Uhr in der Konferenz und ab 18.45 Uhr im Einzelspiel: Waldhof Mannheim - TSV 1860 München, MSV Duisburg - SC Freiburg II, Borussia Dortmund II - Preußen Münster, SC Verl - Viktoria Köln