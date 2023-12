The following instruments on XETRA do have their first trading 18.12.2023Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 18.12.2023Aktien1 IT0005526295 Rigsave S.p.A.2 DE000UNSE026 Uniper SE3 US23254L8019 Cyclacel Pharmaceuticals Inc.4 US33749P4081 First Wave BioPharma Inc.Anleihen1 DE000DW6AAJ6 DZ BANK AG2 DE000DJ9ADG7 DZ BANK AG3 DE000A352ER1 Leef Blattwerk GmbH4 FI4000565635 Finnish Fund for Industrial Cooperation Ltd. [Finnfund]5 USU6500TAH87 NextEra Energy Operating Partners L.P.