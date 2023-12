EQS-News: Enapter AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Enapter AG: Mitglied des Aufsichtsrats legt Amt nieder



18.12.2023 / 08:52 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Unternehmensmitteilung - Corporate News Enapter AG: Mitglied des Aufsichtsrats legt Amt nieder Berlin, 18. Dezember 2023. Der Aufsichtsrat Herr Oswald Werle hat am 14. Dezember 2023 Vorstand und Aufsichtsrat der Gesellschaft darüber in Kenntnis gesetzt, dass er sein Mandat als Mitglied des Aufsichtsrats aus persönlichen Gründen mit Wirkung zum 31. Januar 2024 niederlegt. Vorstand und Aufsichtsrat haben diese Entscheidung mit Bedauern zur Kenntnis genommen und danken Herrn Oswald Werle für seinen unermüdlichen Einsatz für die Enapter Gruppe und seine wertvollen Impulse, die er über die Jahre gegeben hat. Der Aufsichtsrat der Enapter AG besteht somit vorerst aus drei Mitgliedern und ist damit weiterhin voll beschlussfähig. Über Enapter Enapter ist ein innovatives Energietechnologieunternehmen, das hocheffiziente Wasserstoffgeneratoren - sogenannte Elektrolyseure - herstellt, um fossile Brennstoffe zu ersetzen und so die Energiewende global voranzutreiben. Die patentierte und bewährte Anionenaustauschmembran-Technologie (AEM) ermöglicht die Serien- und Massenproduktion von kostengünstigen Elektrolyseuren zur Produktion von grünem Wasserstoff in jedem Maßstab und nahezu an jedem Ort der Welt. Die modularen Systeme werden bereits heute weltweit von mehr als 340 Kunden in über 50 Ländern, unter anderem in den Bereichen Energie, Mobilität, Industrie, Heizung und Telekommunikation, eingesetzt. Die Enapter Gruppe hat ihren Hauptsitz in Deutschland und einen R&D und Produktionsstandort in Italien.



Die Enapter AG ist im regulierten Markt der Börsen Frankfurt und Hamburg gelistet, ISIN: DE000A255G02.



Weiterführende Informationen: Website: https://www.enapter.com

Twitter: https://twitter.com/Enapter

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/enapter

Facebook: https://www.facebook.com/enapterenergystorage

Instagram: https://www.instagram.com/enapter/

Kontakt Finanz- und Wirtschaftspresse: Ralf Droz / Doron Kaufmann

edicto GmbH

Tel.: +49 (0) 69 90 55 05-54

E-Mail: enapter@edicto.de



18.12.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com