SAF-HOLLAND SE setzt auf erneuerbare Energien und rüstet Dächer der Werke am Standort Bessenbach mit Photovoltaikanlagen aus Dächer der Werke 1 bis 3 am Standort Bessenbach werden mit insgesamt 5.000 Photovoltaikmodulen bestückt

Nach Fertigstellung in Q1 2024 Maximalleistung der Anlage von rund 2.300 kWp und einer jährlichen CO 2 -Ersparnis von rund 850 Tonnen

Erhöhung der Versorgungssicherheit und Einsparung von CO 2 -Emissionen Bessenbach (Deutschland), 18. Dezember 2023. Die SAF-HOLLAND SE ("SAF-HOLLAND"), einer der weltweit führenden Zulieferer von Trailer- und Truckkomponenten, wird die Dächer der Werke 1, 2 und 3 am Standort Bessenbach mit Photovoltaikanlagen ausrüsten. Rund 5.000 Module der leistungsstärksten Generation sorgen für eine Maximalleistung von 2.300 kWp Es werden rund 5.000 Module der aktuell leistungsstärksten Generation von Glas-Glas Photovoltaikmodulen auf den Dachflächen der Werke 1, 2 und 3 verbaut. Insgesamt erstreckt sich die Photovoltaikanlage auf einer Fläche von rund 18.000 m². Auf Basis der Leistungsstärke der Module ergibt sich eine Gesamtleistung der Anlage von rund 2.300 Kilowattpeak bzw. eine Leistung von über 2 Millionen Kilowattstunden im Jahr und deckt somit etwa 15% der elektrischen Energie ab, die von SAF-HOLLAND am Standort Bessenbach benötigt wird. Mit der durch die Photovoltaikanlagen erzeugten Strommenge könnten alternativ rund 1.200 Single-Haushalte ein Jahr lang mit elektrischer Energie versorgt werden. Weitere Werke sollen mit Photovoltaikanlagen ausgerüstet werden "Nachhaltigkeit hat für SAF-HOLLAND und seine Stakeholder eine große Bedeutung. Mit der Installation der Photovoltaikanlage leisten wir einen wichtigen Beitrag, die Versorgungssicherheit unserer Standorte zu erhöhen und gleichzeitig CO 2 -Emissionen von rund 850 Tonnen im Jahr einzusparen. Ein wichtiger Aspekt unserer Nachhaltigkeitsstrategie ist das Ziel als Konzern bis zum Jahr 2050 CO 2 -neutral zu wirtschaften, dabei wird u.a. die Versorgung mit erneuerbaren Energien eine wichtige Rolle spielen. Künftig wollen wir weitere Werke, selbstverständlich immer auch unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Sinnhaftigkeit, mit Photovoltaikanlagen nach- und neue Werke ausrüsten," sagt Frank Lorenz-Dietz, Mitglied des Vorstands und CFO der SAF-HOLLAND SE. Im ersten Quartal 2024 soll erstmals Strom vom Dach der Fertigungshallen für die Standorte in Bessenbach zur Verfügung stehen. Kontakt: Dana Unger VP Investor Relations, Corporate & ESG Communications Tel: +49 6095 301 949 dana.unger@safholland.de Alexander Pöschl Senior Manager Investor Relations, Corporate & ESG Communications Tel: +49 6095 301 117 alexander.poeschl@safholland.de Über SAF-HOLLAND Die SAF-HOLLAND SE ist ein international führender Hersteller von fahrwerksbezogenen Baugruppen und Komponenten für Trailer, Lkw und Busse. Rund 6.000 engagierte Mitarbeiter weltweit arbeiten schon heute an der Zukunft der Transportindustrie und erwirtschafteten im Geschäftsjahr 2022 Umsatzerlöse von rund 1,6 Mrd. Euro. Die Produktpalette umfasst unter anderem Achs- und Federungssystemen für Trailer, Sattelkupplungen für Lkw und Kupplungssysteme für Lkw, Sattelauflieger und Anhänger sowie Brems- und EBS-Systeme. Daneben entwickelt SAF-HOLLAND innovative Produkte zur Erhöhung der Effizienz, Sicherheit und Umweltfreundlichkeit von Nutzfahrzeugen. Der Fokus liegt dabei auf der Digitalisierung und Vernetzung von Trailern sowie der Elektrifizierung von Achsen. Die Produkte und Lösungen werden unter den Marken SAF, Holland, Haldex, V.Orlandi, TrailerMaster, Neway, KLL und York vertrieben. SAF-HOLLAND beliefert die Fahrzeughersteller in der Erstausrüstung auf sechs Kontinenten. Im Nachrüstgeschäft liefert das Unternehmen Ersatzteile an die Service-Netzwerke der Hersteller sowie an den Großhandel und über ein umfassendes globales Vertriebsnetz an Endkunden und Servicestützpunkte. Die SAF-HOLLAND-Aktie ist seit 2007 im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet und Teil des Auswahlindex SDAX. Weitere Information erhalten Sie unter www.safholland.com.



