Die Aktie von Thyssenkrupp Nucera unterliegt seit der Veröffentlichung der Quartalszahlen am Montagmorgen heftigen Schwankungen. Das wurde gemeldet und so wirkt es sich auf das Papier aus: Die Aktien der deutschen Wasserstoffhoffnung Thyssenkrupp Nucera konnten nach einer schlechten Performance von mehr als Minus 30 Prozent seit dem Börsengang am Montag kräftig zulegen. In der Spitze ging es bis zu 5,5 Prozent für den Wert nach oben. Das steckt dahinter: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...