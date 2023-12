HANGZHOU (IT-Times) - Der chinesische Internetkonzern Alibaba plant als Großaktionär eine Reduzierung der Beteiligung am chinesischen Elektroautos-Startup XPeng. Die Alibaba Group Holding Ltd. (NYSE: BABA, ISIN: US01609W1027) plant den Verkauf von 25 Millionen amerikanischen Aktien (ADS) an XPeng, bleibt...

Den vollständigen Artikel lesen ...