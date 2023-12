Die Analysten von Raiffeisen Research ändern ihre Empfehlung für Agrana von "Kauf" auf "Halten" und passen das Kursziel von 18,50 Euro auf 15,00 Euro an. Die Analysten gehen davon aus, dass Agrana das Ergebnismomentum aus den letzten Quartalen nicht halten kann und sehen in den nächsten zwölf Monaten keinen wesentlichen Trigger, der ein Rerating der Aktie auslösen könnte. Eine erwartete Dividendenrendite von gut 6 Prozent bei aktuellen Kursniveaus sollte jedoch auch einen gewissen Schutz nach unten bieten, so die Experten.

