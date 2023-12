Die Aktie des Versicherers Allianz erreichte am 12.12. ein neues 20 Jahreshoch, das sich aktuell mit einem Abstand von 2,2 Prozent in greifbarer Nähe befindet. In diesem Jahr legte die Allianz-Aktie um 19 Prozent zu und liegt damit knapp hinter dem Dax (+20 Prozent). Seit dem Oktobertief stieg das Wertpapier um knapp 11 Prozent. Das Allzeithoch vom 04.04.2000 liegt bei 396,21 Euro...

