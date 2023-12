Heute im gabb: Wahnsinn, schon wieder 1500 Ausgaben gabb. Mitte Jänner 2018 hatten wir begonnen und seither keinen einzigen Handelstag ausgelassen, auch wenn Feiertag war, also etwas mehr als 250 Erscheinungstage im Jahr und so kommt man in knapp 6 Jahren auf 1500. Danke an die LeserInnen für das grossartige Feedback und die vielen Inputs und danke an die ÖBAG für die Unterstützung bei gabb 1500. Die beste Aktie aus 1500 Ausgaben passt dazu: Verbund! Dazu passt auch die Last Minute Info: Der Aufsichtsrat der Österreichischen Post AG hat in seiner heutigen Sitzung Walter Oblin zum Vorstandsvorsitzenden und Generaldirektor der Österreichischen Post AGbestellt. Die Bestellung erfolgt zum1. Oktober 2024. Ich finde: Eine gute Wahl! Um 11:51 liegt der ATX TR mit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...