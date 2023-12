Im November kündigte Marinomed an, einen Verkauf von Assets zu prüfen. Nun dürfte dieses Vorhaben ernst werden. Es werden "strategische Optionen für das Carragelose-Geschäft geprüft - in diesem Zusammenhang wurde ein externen Berater mandatiert", teilt das Unternehmen am Montag ad hoc mit. Ein strukturierter Prozess sei gestartet worden, in dem mit potenziellen Partnern in Kontakt getreten wird. Ziel: Die finanzielle Stabilität und Flexibilität zu verbessern. CEO Andreas Grassauer: "Wie bewerten diesen Geschäftszweig kontinuierlich, um das beste zukünftige Wachstum zu ermöglichen. Dazu zählen strategische Partnerschaften sowie überlegungen, das Portfolio an einen Partner zu übertragen, der seinen Wert weiter maximieren kann". Das Timing ist laut ...

Den vollständigen Artikel lesen ...