Zweite Nachricht von Laiqon am Montag: Nachdem der Hamburger Finanzdienstleister am Morgen den operativen Start eines Joint Ventures im Bereich der Vermögensverwaltung bekannt gegeben hat, meldet man am Nachmittag eine neue Kooperation der Tochtergesellschaft LAIC Vermögensverwaltung GmbH mit Union Investment. "Gegenstand des Kooperationsvertrages ...

Den vollständigen Artikel lesen ...