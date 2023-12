EQS-Ad-hoc: splendid medien AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung/Sonstiges

Splendid Medien AG: Konzern-EBIT für das Geschäftsjahr 2023 höher als erwartet Köln, 18. Dezember 2023 - Die Splendid Medien AG (WKN 727950, ISIN DE0007279507) hebt ihre Prognose für das Konzern-EBIT im Geschäftsjahr 2023 an. Insbesondere aufgrund eines Jahresendgeschäfts sowie eines außerplanmäßigen Vertragsabschlusses im Bereich Lizenzen mit hohen Ergebnisbeiträgen erwartet der Vorstand für das laufende Geschäftsjahr eine bessere Ergebnisentwicklung als bisher prognostiziert. Der Vorstand rechnet für das Geschäftsjahr 2023 nunmehr mit einem Konzern-EBIT in der Bandbreite von EUR 3,0 Mio. bis EUR 3,7 Mio. Bisher wurde ein Konzern-EBIT in der Bandbreite zwischen EUR 2,0 Mio. und EUR 3,0 Mio. prognostiziert. Das endgültige Ergebnis innerhalb der Bandbreite hängt noch von verschiedenen Faktoren, einschließlich Bewertungsfragen innerhalb der Jahresendabrechnung bzw. der Jahresabschlusserstellung, ab. Der Konzernumsatz für das Geschäftsjahr 2023 wird aktuell in einer Bandbreite zwischen EUR 38,0 Mio. und EUR 40,0 Mio. erwartet. Bisher wurde ein Konzernumsatz in der Bandbreite zwischen EUR 38,0 Mio. und EUR 43,0 Mio. prognostiziert. Weitere Informationen erhalten Sie bei: Splendid Medien AG Investor Relations Karin Opgenoorth Lichtstr. 25 50825 Köln Tel.: 0221-95 42 32 99 karin.opgenoorth@splendid-medien.com www.splendidmedien.com





