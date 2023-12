© Foto: Gene J. Puskar - picture alliance / ASSOCIATED PRESS



Die zuletzt eher träge Stahlbranche wurde am Montag von einer Mega-Übernahme aufgerüttelt. Durch die Übernahme der Stahlikone U.S. Steel durch Nippon Steel entsteht der zweitgrößte Stahlkonzern der Welt.Das japanische Unternehmen Nippon Steel hat am Montag den Kauf von U.S. Steel für 14,9 Milliarden US-Dollar in bar angekündigt und sich damit in einer Auktion um die 122 Jahre alte Stahlikone gegen Konkurrenten wie Cleveland-Cliffs und ArcellorMittal durchgesetzt. Der Preis von 55 US-Dollar pro Aktie entspricht einem Aufschlag von 142 Prozent gegenüber dem Kurs am 11. August, dem letzten Handelstag, bevor Cleveland-Cliffs ein Bar- und Aktienangebot von 35 US-Dollar pro Aktie für U.S. Steel …