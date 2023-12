The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 18.12.2023

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 18.12.2023



ISIN Name

AU000000JHG6 JANUS HENDERSON GRP CDIS

BE0974461940 MDXHEALTH S.A.

CA10170T3073 BOUNDARY GOLD A.COPP.MIN.

GB00BNG8T458 SMOOVE PLC LS -,004

IT0005523797 LIFESTYLE GROUP S.P.A.

NO0003103103 Q-FREE ASA NK -,38

US16955F1075 CHINDATA GRP.HLDS A DL

US87241J1043 TFF PHARMAC.INC. DL-,001

XS2070055095 SCHOELLER P. 19/24 REGS

