Covestro hatte bisheriges Angebot aus Abu Dhabi als zu niedrig angesehen. Die Abu Dhabi National Oil Co. (Adnoc) bereitet sich darauf vor, ihr vorläufiges Übernahmeangebot für Covestro zu erhöhen und Zugeständnisse anzubieten, um den Weg für den Beginn einer detaillierten Due-Diligence-Prüfung zu ebnen, berichtet Bloomberg unter Berufung auf Personen, die mit der Angelegenheit vertraut sind. Der Staatskonzern wolle in den kommenden Tagen ein neues Angebot in Höhe von 60 Euro pro Aktie vorlegen, das Covestro mit rund 11,3 Milliarden Euro bewerten würde, so die Personen. Adnoc plane, Arbeitsplatzgarantien für mehrere Jahre sowie Investitionen in Höhe von etwa acht Milliarden US-Dollar nach …