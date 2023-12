DAX schwächelt weiter: Neues Angebot für Covestro, Bayer unterliegt erneut und Siemens reduziert

Auch heute kommt der DAX nicht in Schwung. Zu Handelsbeginn liegt er leicht im Minus. Damit koppelt sich der DAX von der Wall Street ab. Während der Dow kontinuierlich zulegt, verliert der Deutsche Leitindex weiter!

Dem DAX scheint die Puste auszugehen. Während der Dow Jones den achten Handeltag in Folge im Plus beendet hat, blickt der DAX auf eine Verlustserie von fünf Handelstagen zurück. Seit dem neuen Allzeithoch scheinen die Anleger das Interesse an Aktien verloren zu haben.

Allerdings dürften auch die großen institutionellen Anleger ihr "Window-Dressing" beendet haben, was die Sache für den deutschen Leitindex nicht gerade einfacher macht. Das Rückschlagspotenzial könnte bis zu 16.500 Punkten reichen.

Kommen wir zu den Nachrichten:

Neues Angebot für Covestro?

Schon vor Börsenstart hat die Aktie von Covestro ein größeres Interesse unter den Anlegern hervorgerufen. Berichten zufolge plant der staatseigene Ölkonzern Abu Dhabi National Oil (Adnoc), sein Gebot für den Chemiekonzern von den letzten 57 Euro je Aktie auf 60 Euro zu erhöhen. Zusätzlich beabsichtigt Adnoc, eine Jobgarantie über mehrere Jahre und Investitionen in Höhe von etwa 8 Milliarden US-Dollar anzubieten. Ein Händler am Morgen kommentierte positiv, dass dieses Thema wieder mit frischem Schwung in die Nachrichten gekommen sei. Covestro selbst hat sich zu dem Gerücht noch nicht geäußert.

Bayer mit nächster Niederlage

Die Aktie der Leverkusener steht schon im vorbörslichen Handel unter Druck. Medienberichten zufolge hat Bayer einen weiteren Rechtsstreit verloren. Eine Geschworenenjury im Bundesstaat Washington hat das Unternehmen wegen der Verwendung der giftigen Chemikalie PCB an einer US-Schule zu einer Schadenersatzzahlung von 857 Millionen Dollar verurteilt. Ein Händler bezeichnete dies am Morgen als eine "unendliche Geschichte". Die Bayer-Aktien verloren auf Tradegate zuletzt 1,4 Prozent.

Kranich-Airline bleibt etwas länger am Boden

Die Lufthansa wird im kommenden Jahr ihren ursprünglichen Flugplan weiter reduzieren müssen. Konzernchef Carsten Spohr nannte Engpässe beim Personal und bei den verfügbaren Flugzeugen als Gründe in einem Interview. Zusätzlich zu den Lieferschwierigkeiten der Flugzeughersteller kommen nun noch ungeplante Triebwerksüberholungen bei einem bestimmten Motor des Airbus A320 hinzu. Über das Jahr fehlen somit rechnerisch 20 der 450 Flugzeuge dieses Modells. Die Lufthansa-Aktie dürfte mit einem Minus von rund einem Prozent in den Handelstag starten.

Siemens steigt bei Siemens Energy weiter aus!

Wie angekündigt, reduziert die ehemalige Mutter weiterhin ihre Beteiligung an Siemens Energy . Der Technologiekonzern teilte mit, dass acht Prozent der Anteile an Siemens Energy auf den Pension-Trust e.V. übertragen werden. Daraus resultiert eine Senkung der Beteiligung an der Siemens Energy AG auf 17,1 Prozent. Beide Aktien sind von der Transaktion vorbörslich nicht belastet.

Apple stoppt Verkauf der neuen Apple Watch

Aufgrund eines verlorenen Patentverfahrens wird Apple den Verkauf seiner neuen Modelle der Computer-Uhr in den USA vorübergehend einstellen. Die Apple Watch Series 9 und Apple Watch Ultra 2 werden ab dem 21. Dezember nicht mehr über die US-Website des Unternehmens erhältlich sein, und ab dem 24. Dezember werden sie auch nicht mehr in den US-Geschäften verkauft. Dies erfolgt als vorsorgliche Maßnahme aufgrund einer in einer Woche auslaufenden Prüfungsfrist, wie Apple am Montag mitteilte.

Die Medizintechnik-Firma Masimo wirft Apple vor, in den Uhren eine von ihr patentgeschützte Technologie zur Messung des Sauerstoffgehalts im Blut ohne Lizenz zu verwenden. Im Oktober hatte sich Masimo in einem Verfahren vor der US-Handelsbehörde ITC durchgesetzt, die daraufhin die Einfuhr der betroffenen Modelle der Apple Watch in die USA untersagte.

Umstufungen von Aktien:

- EXANE BNP HEBT DÜRR AUF 'NEUTRAL' (UNDERPERFORM) - ZIEL 23 (35) EUR

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR HAPAG-LLOYD AUF 64 (63) EUR - 'UNDERWEIGHT'

- BAADER BANK SENKT LANXESS AUF 'REDUCE' (BUY) - ZIEL 26 (40) EUR

- BAADER BANK SENKT WACKER CHEMIE AUF 'REDUCE' (BUY) - ZIEL 109 (170) EUR

- UBS HEBT ZIEL FÜR SIEMENS AUF 200 (167) EUR - 'BUY'

Markus Weingran, Aktienexperte wO Börsenlounge

