beaconsmind AG launcht erfolgreich erste eigene White-Label-App



19.12.2023

beaconsmind AG launcht erfolgreich erste eigene White-Label-App White-Label-App als neuer Kommunikations- und Marketingkanal stärkt Kundenbindung und verbessert Customer Experience

Ready-to-use und mit benutzerdefiniertem Branding an Corporate Identity anpassbar

White-Label-App bei ersten Kunden bereits im Einsatz

Erhebliche Umsatzpotenziale durch in App integrierte LBM-Lösung von beaconsmind Zürich, Schweiz - 19. Dezember 2023 - Die beaconsmind Gruppe (ISIN: CH0451123589 - Ticker: MLBMD), ein führender SaaS-Anbieter im Bereich standortbezogenes Marketing (LBM) und Analytics, hat ihre erste eigene White-Label-App erfolgreich auf den Markt gebracht. Mit der App können Unternehmen neue Kommunikations- und Marketingkanäle erschließen, neue Kunden erreichen und Nutzern personalisierte Angebote wie Bonusprogramme und Rabattaktionen offerieren, wodurch die Customer Loyalty erheblich gestärkt wird. beaconsmind unterstützt mit der App Unternehmen bei der Umsetzung einer einheitlichen Omnichannel-Strategie und bietet ihnen eine zusätzliche Schnittstelle zur noch engeren Verzahnung ihres Angebots. Die neue App lässt sich durch benutzerdefiniertes Branding an die jeweilige Corporate Identity und Branchenbedürfnisse anpassen und ist kompatibel mit allen gängigen Datenbankmodellen und Oberflächen. Insbesondere im Zusammenspiel mit der in der App bereits integrierten beaconsmind Suite Software ergeben sich für Unternehmen erhebliche zusätzliche Umsatzpotenziale. Durch die Verknüpfung der Daten aus dem stationären Betrieb mit denen der Location Based Marketing-Lösung von beaconsmind erhalten Unternehmen umfangreiche Profile der Kundenbedürfnisse und -erwartungen und können so noch schneller und direkter auf Feedback der Kunden eingehen. Bereits kurz nach Markteinführung konnte die beaconsmind Gruppe erste Kunden für die App gewinnen. Die App ist unter anderem bei Mode Küng aus der Schweiz im Einsatz. Nutzer haben über die App des Modehauses Zugriff auf den Online-Shop und erhalten Push-Benachrichtigungen zu neuesten Angeboten und verschiedenen Aktionen oder auch Einladungen zu exklusiven Kundenevents. Jonathan Sauppe, CEO von beaconsmind: «Unternehmen aus nahezu allen Branchen nutzen heute schon Apps, um das Kundenerlebnis zu verbessern. Gerade für kleinere Unternehmen sind mit einer eigenen App aber erhebliche Kosten und viel Zeit verbunden. Mit unserer White-Label-App bieten wir Unternehmen eine bezahlbare Lösung, die sofort eingesetzt werden kann. Wir adressieren mit unserem Angebot die heutigen Bedürfnisse von Unternehmen und wollen unser Angebot in diesem Bereich sukzessive weiter ausbauen. Für die beaconsmind Gruppe sind mit dem Launch der App große Umsatzpotenziale und Synergien zum bestehenden beaconsmind-Produktportfolio verbunden.» Die White-Label-App von beaconsmind basiert auf einem Abomodell. Unternehmen zahlen für die Nutzung je nach Vertragslaufzeit eine monatliche Nutzungsgebühr, welche Services wie Maintenance und Customer Support beinhaltet. Ferner zahlen Kunden eine einmalige Setup-Gebühr, die unter anderem die Anpassung des Brandings auf die eigene Corporate Identity umfasst. Über die beaconsmind Gruppe Gegründet in der Schweiz im Jahr 2015, ist die beaconsmind Gruppe führend im Bereich standortbasierter Marketing-Software (LBM), WLAN-Infrastruktursysteme und WLAN-Gast-Hotspots. Wir bedienen Branchen wie Einzelhandelsketten, Gastgewerbe, Gesundheitswesen und den öffentlichen Sektor. Die Tochtergesellschaften unter dem Dach von beaconsmind Gruppe sind für ihre Expertise in den Bereichen digitale Transformation, standortbasiertes Marketing, Infrastruktur und WLAN-Dienste für SaaS-Kunden bekannt. Durch intelligente, vollständig cloudbasierte Technologien bieten wir unseren Kunden greifbaren Mehrwert und stärken ihre Omnichannel-Strategien für mehr Erfolg. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.beaconsmind.com Kontakt Unternehmen

beaconsmind AG, Stäfa (Schweiz)

Jonathan Sauppe, CEO

jonathansauppe@beaconsmind.com

Tel.: +41 44 380 7373 Kontakt für Wirtschafts- und Finanzpresse

edicto GmbH, Frankfurt (Deutschland)

Axel Mühlhaus/Doron Kaufmann

beaconsmind@edicto.de

Tel.: +49 69 905 505-53





