Thyssenkrupp-Nucera-Aktien gewannen am Dienstagvormittag mehr als 15 Prozent auf 19,18 Euro, womit sie den SDAX mit großem Abstand anführten.Der Elektrolysespezialist will in den kommenden Jahren kräftig von der weltweit steigenden Nachfrage nach klimaneutral erzeugtem Wasserstoff profitieren. Wie das Handelsblatt berichtete, haben Deutschland und sechs weitere europäische Staaten zugesagt, bis ...

Den vollständigen Artikel lesen ...