Hamburg (www.fondscheck.de) - Die LAIQON AG (ISIN DE000A12UP29/ WKN A12UP2) (LQAG, Deutsche Börse Scale) setzt in der Umsetzung ihres strategischen Asset Management-Factory-Ansatzes bereits mehrere White-Label-Partnerschaften um, so die LAIQON AG in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...