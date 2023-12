Der Trend stimmt, in diesem Jahr wurden in Deutschland mit 52 Prozent mehr als die Hälfte des Stromverbrauchs klimaneutral durch erneuerbare Energieträger abgedeckt. Trotzdem konnten Aktien aus dem Sektor nicht überzeugen, kommt in 2024 die Wende? Hochrechnungen des Zentrums für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg (ZSW) und des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) belegen, dass in diesem Jahr die Stromerzeugung mittels erneuerbaren Energien im Vergleich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...