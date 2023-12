Es gibt Neuigkeiten im Patentstreit zwischen den beiden deutschen mRNA-Spezialisten CureVac und BioNTech: Die Tübinger müssen eine Niederlage gegen die Mainzer einstecken. Die Aktie bricht daraufhin um rund 40 Prozent ein.Das Bundespatentgericht in München hat am Dienstag den Fall, in dem BioNTech gegen CureVac geklagt hat, verhandelt. In einer Pressemitteilung des Gerichts heißt es: "Das Streitpatent wurde mit Urteil des 3. Senats des Bundespatentgerichts vom 19. Dezember 2023 mit Wirkung für das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...