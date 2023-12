Die CureVac Aktie verliert aktuell an der NASDAQ fast 40 Prozent an Wert auf 3,48 Dollar. Der Grund hierfür ist eine Niederlage im Patentstreit mit BioNTech vor dem Bundespatentgericht: Dieses hat die Gültigkeit des CureVac-Patents EP 1 857 122 B1 nach einer Nichtigkeitsklage von BioNTech abgelehnt. CureVac will gegen die Entscheidung allerdings Berufung ...

