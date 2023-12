NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens auf "Overweight" mit einem Kursziel von 195 Euro belassen. Ein erster Blick auf das erste Geschäftsquartal, für das Siemens die Resultate am 8. Februar vorlegen wolle, lasse erkennen, dass der Konzern auf gutem Kurs liege, schrieb Analyst Andrew Wilson in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Quartal dürfte die Aussagen widerspiegeln, die Siemens im Rahmen der Veröffentlichung der Zahlen für das vierte Geschäftsquartal getätigt habe./ajx/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.12.2023 / 14:19 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.12.2023 / 14:25 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0007236101

