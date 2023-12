Eramet und Vibrantz Technologies haben heute eine 10-Jahres-Vereinbarung bekannt gegeben, nach der Eramet Manganerz an Vibrantz liefern wird. Manganerz ist ein wichtiger Rohstoff, der in Vibrantz' Portfolio von Mangantechnologien für Lithium-Ionen-Batterien und andere Anwendungen verwendet wird.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20231218052507/de/

Die Vereinbarung ist ein weiterer wichtiger Schritt beider Unternehmen für ihr Engagement im Bereich der sozialen Verantwortung und den Übergang in eine emissionsärmere Zukunft. Sie baut auf der 20-jährigen Partnerschaft zwischen Eramet und Vibrantz auf, um einen zuverlässigen Weg für die Herstellung von Mangansulfat einzuschlagen, das bei der Herstellung von Batterien zum Einsatz kommt. Das Manganerz bezieht Eramet aus seiner Mine in Gabun, die sich dem Auditprozess der Initiative for Responsible Mining Assurance (IRMA) unterziehen wird, um die Betriebsabläufe an internationale beste Praktiken anzugleichen.

"Diese Vereinbarung bestätigt die Fähigkeit von Eramet, die Erwartungen seiner Kunden und Partner durch die Lieferung von Qualitätserzen, die unter verantwortungsvollen Bedingungen abgebaut werden, zu erfüllen und ihre Loyalität zu gewinnen", berichtet Christel Bories, Vorsitzende und CEO bei Eramet. "Eramet ist hervorragend positioniert, um mit seinen langfristigen, hochgradigen Vorkommen strategischer Metalle wie Mangan in Gabun, Lithium in Centenario (Argentinien) und Nickel und Kobalt in Weda Bay (Indonesien), ein wichtiges verantwortungsbewusstes Mitglied der Batterien-Wertschöpfungskette zu werden." Laut Bories strebt Eramet an, bis 2026 alle seine Standorte dem IRMA-Auditverfahren zu unterziehen.

Diese Mitteilung folgt auf die Ankündigung von Vibrantz, eine Pilotanlage zur Verarbeitung von hochreinem Mangansulfat (HPMSM) in Batteriequalität an seinem Standort in Tampico (Mexiko) zu errichten.

"Bei unseren Anstrengungen, ein nachhaltiger und erstklassiger Anbieter von Spezialchemikalien und Materiallösungen zu werden, setzen wir auf unsere dauerhafte Partnerschaft mit Eramet", so D. Michael Wilson, President und CEO bei Vibrantz. "Diese Vereinbarung hilft Vibrantz, auf der 50-jährigen Erfahrung beider Unternehmen im Bereich der Manganchemie aufzubauen, während wir daran arbeiten, umweltfreundliche Fahrzeuge für Millionen von Verbrauchern zur Realität werden zu lassen." Wie Wilson ergänzte, werden die jüngsten Investitionen in HPMSM-Kapazitäten von Batterieherstellern und Automobil-Erstausrüstern weiterhin positiv vom Markt aufgenommen.

Erfahren Sie hier mehr über die Aktivitäten von Eramet und informieren Sie sich über die bewährten Mangantechnologien von Vibrantz, die in den Bereichen Batterien, Landwirtschaft, Bausektor, Elektronik und Wasseraufbereitung zum Einsatz kommen.

Über Eramet

Eramet transformiert die Bodenschätze der Erde, um nachhaltige und verantwortungsvolle Lösungen für das Wachstum der Industrie und die Herausforderungen der Energiewende zu entwickeln. Diesem wichtigen gesellschaftlichen Ziel widmen sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Eramet in allen Ländern, in denen die Bergbau- und Metallurgiegruppe präsent ist. Eramet gewinnt und produziert Metalle, die für den Aufbau einer nachhaltigeren Welt unverzichtbar sind. Die Unternehmensgruppe fokussiert ihre Aktivitäten voll und ganz auf das Zeitalter der Metalle und ist fest dazu entschlossen, durch eine verantwortungsvolle Transformation der mineralischen Ressourcen der Erde einen Beitrag für ein gutes Zusammenleben zu leisten.

Besuchen Sie www.eramet.com.

Über Vibrantz Technologies

Vibrantz ist ein weltweit führender Anbieter von Spezialchemikalien und Materialien, die Farbe, Performance und Temperament zum Leben erwecken. Unsere Produkte und Technologien werden von mehr als 11.000 Kunden in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt und finden ihren Weg in unzählige Verbraucherprodukte. Mit seinen Kernkompetenzen in der Partikeltechnik, der Glas- und Keramikforschung und der Farbtechnologie ist Vibrantz branchenführend bei mineralischen und chemischen Spezialadditiven für Batterien, elektronische Komponenten und den Bausektor, bei Pigmenten für Farben und Lacke, duroplastische und thermoplastische Kunststoffe sowie bei Hochleistungsglasbeschichtungen und Porzellanemaille-Lösungen. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Houston, US-Bundesstaat Texas, beschäftigt rund 5.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und betreibt 65 Produktionsstätten auf sechs Kontinenten.

Weitere Informationen unter vibrantz.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20231218052507/de/

Contacts:

ERAMET INVESTORENKONTAKT

Director of Investor Relations

Sandrine Nourry-Dabi

T.: +33 1 45 38 37 02

sandrine.nourrydabi@eramet.com

ERAMET MEDIENKONTAKT

Media relations manager

Fanny Mounier

fanny.mounier@eramet.com

+33 7 65 26 46 83

VIBRANTZ MEDIENKONTAKT

media@vibrantz.com