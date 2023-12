LTIMindtree [NSE: LTIM, BSE: 540005], ein globales Unternehmen für Technologieberatung und digitale Lösungen, gab eine strategische Zusammenarbeit mit Microsoft bekannt, um innovative, KI-gestützte Anwendungen für das Mitarbeiterengagement einzuführen. Diese Zusammenarbeit ist ein bedeutender Schritt nach vorn bei der Verbesserung von Mitarbeiter- und Kundenerlebnissen.

Unter dem Dach der innovativen Canvas.AI-Suite von LTIMindtree mit ihren KI-Angeboten und -Lösungen werden diese generativen KI-gestützten Anwendungen für das Mitarbeiterengagement die Effektivität von Unternehmen neu definieren und eine stärkere Personalisierung ermöglichen. Die generativen KI-gestützten Anwendungen von LTIMindtree zur Mitarbeiterbindung nutzen den Microsoft Azure OpenAI Service und Azure Cognitive Search, um eine Reihe von KI-gestützten Funktionen zu ermöglichen, darunter: Inhaltszusammenfassung, graphengestützte Wissensstrukturierung und ein innovativer Kopilot. Dieser transformative Ansatz wird die kognitive Intelligenz in Unternehmen verbessern und einen neuen Standard für Anwendungen zur Mitarbeiterbindung setzen.

Nachiket Deshpande, Whole-Time Director und Chief Operating Officer, LTIMindtree, sagte: "Unsere Zusammenarbeit mit Microsoft für generative KI-gestützte Anwendungen für das Mitarbeiterengagement bedeutet einen großen Schritt hin zur Transformation von Branchen und zur Bereitstellung von Innovationen. Diese Zusammenarbeit unterstreicht unser Engagement, die Grenzen des Möglichen zu erweitern und die Erfahrungen der Mitarbeiter in Unternehmen auf der ganzen Welt zu verbessern. Wir sind davon überzeugt, dass wir durch die Nutzung der Möglichkeiten der generativen KI einen bedeutenden Wandel herbeiführen und einen noch nie dagewesenen Wert für unsere Kunden erschließen können."

"Wir freuen uns über die Ausweitung unserer Zusammenarbeit mit LTIMindtree", sagte Kelly Rogan, Corporate Vice President of Global System Integrators and Advisory Partners bei Microsoft. "LTIMindtree liefert innovative Anwendungen für das Mitarbeiterengagement, die auf dem Azure OpenAI Service aufbauen und den geschäftlichen Wandel bei den Kunden vorantreiben werden."

LTIMindtree hat kürzlich auch ein Microsoft Cloud Generative AI Center of Excellence (GenAI CoE) eröffnet. Dieses Zentrum dient als Drehscheibe für Innovationen und ermöglicht es Kunden, ihre Initiativen zur digitalen Transformation mit Hilfe der generativen KI zu skalieren.

Als Pionier bei Technologiepartnerschaften steht LTIMindtree an vorderster Front und nutzt seinen frühzeitigen Zugang zu Microsoft 365 Copilot und Azure OpenAI Service, um diese innovative Technologie mit ausgewählten internen Gruppen zu erproben. Dabei kann LTIMindtree auf seine umfangreiche Erfahrung zurückgreifen, um Erkenntnisse weiterzugeben und Ratschläge zu Best Practices für Kundenengagements zu geben. Zu Beginn dieses Jahres wurde LTIMindtree mit dem Microsoft US Partner of the Year Award in der Kategorie KI ausgezeichnet und von Microsoft Indien für seine innovativen KI-Lösungen im Rahmen des Microsoft AI Solutions Foundry Program. Diese Zusammenarbeit stellt eine Synergie zwischen der KI-Transformationskompetenz, den strategischen Erkenntnissen und der Branchenerfahrung von LTIMindtree und der Cloud-Plattform von Microsoft dar.

Über LTIMindtree:

LTIMindtree ist ein globales Technologieberatungs- und digitales Lösungsunternehmen, das es Unternehmen aus verschiedenen Branchen ermöglicht, ihre Geschäftsmodelle neu zu gestalten, Innovationen zu beschleunigen und ihr Wachstum zu maximieren, indem sie digitale Technologien nutzen. Als Partner für die digitale Transformation von mehr als 700 Kunden bringt LTIMindtree umfassendes Fach- und Technologie-Know-how ein, um in einer konvergierenden Welt die Differenzierung im Wettbewerb, das Kundenerlebnis und die Geschäftsergebnisse zu verbessern. LTIMindtree ein Unternehmen der Larsen Toubro Group wird von mehr als 83.000 talentierten und unternehmerisch denkenden Fachleuten in mehr als 30 Ländern angetrieben und vereint die branchenweit anerkannten Stärken der ehemaligen Larsen Toubro Infotech und Mindtree bei der Lösung komplexer geschäftlicher Herausforderungen und der Umsetzung von Veränderungen in großem Maßstab. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://www.ltimindtree.com/.

