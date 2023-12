Das Beratungsunternehmen Accenture plc (ISIN: IE00B4BNMY34, NYSE: ACN) gab am Dienstag eine vierteljährliche Dividende in Höhe von 1,29 US-Dollar je Aktie bekannt. Die nächste Ausschüttung erfolgt am 15. Februar 2024 (Record day: 18. Januar 2024). Im Gesamtjahr kommen 5,16 US-Dollar zur Auszahlung. Die aktuelle Dividendenrendite liegt beim derzeitigen Börsenkurs von 341,48 US-Dollar (Stand: 19. Dezember 2023) bei 1,51 Prozent. Ende ...

