München (ots) -Wow-Erfolg der deutschen Hockey-Männer! Das 10:0 gegen Polen bei der Heim-EM ist ein Statement und sichert nach der Gruppenphase den 1. Platz nach 2 Energieleistungen zum Auftakt. Sogar Lars Stindl und die U-Nationaltrainer des DFB waren angetan. Deutschland trifft am Donnerstag im Halbfinale auf Spanien - ab 19.30 Uhr live und kostenlos bei MagentaTV und MagentaSport, ebenso wie: das Halbfinale 1 Niederlande gegen Frankreich ab 16.30 Uhr.Bundestrainer André Henning freute sich, dass sein Team nicht nach einer soliden Führung in den "Beamtenstatus" verfiel. "Ich fand es super, wie wir durchgezogen haben. Wir haben viele Offensivmomente kreiert, viele Ecken rausgeholt und ganz viele Leute haben sich Erfolgserlebnisse mitgenommen. Das wird uns richtig guttun." Henning hofft nach zuletzt 3 sieglosen Duellen gegen Spanien ("Mannschaft der Stunde") im Halbfinale auf eine Revanche. "Da ist ganz viel Qualität drin. Ein superschwieriger Gegner. Als wir in der ProLeague gegen sie verloren haben und somit die WM-Quali verpasst hatten, dachte ich mir, dann wird es wohl hoffentlich so sein, dass wir sie in einem K.o.-Spiel bei der EM bekommen und wir sie zu Hause mal niederreißen."Am Mittwoch spielen die deutschen Frauen ab 19.30 Uhr gegen Irland um den Einzug ins Halbfinale: Neben den Entscheidungen der Hockey-EM der Frauen steht morgen auch die EuroHockey ID Championships an. Das sind Teams mit geistig beeinträchtigten Spielerinnen und Spielern. Deutschland spielt ab 15 Uhr gegen England. "Wenn man so viel Leidenschaft, Ehrgeiz, Kampfeswille und Gemeinschaftssinn erleben möchte, dann ist man sehr gut beraten morgen um 15 Uhr dabei zu sein", sagt Moderator Johannes B. Kerner zur TV-Premiere bei MagentaSport, die er selbstbegleiten wird.Nachfolgend die wichtigsten Clips und Stimmen zum Abschluss der deutschen Hockey-Männer gegen Polen - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport verwenden. Am Mittwoch geht es ab 15 Uhr mit einer Premiere weiter: Deutschland gegen England. MagentaSport zeigt erstmals ein ID-Spiel geistig eingeschränkter Menschen. Die deutsche Frauen-Auswahl kämpft ab 19.30 Uhr um den Einzug ins Halbfinale: Live und kostenlos bei MagentaSport und MagentaTV.Deutschland - Polen 10:0Deutschland lässt im letzten Gruppenspiel gegen Polen nichts anbrennen. Mit einem Schützenfest sichert man sich den Gruppensieg der Gruppe B. Damit trifft Deutschland im Halbfinale auf Spanien. Polen wird mit 3 Niederlagen aus 3 Spielen Gruppenvierter.Alle Tore der Partie im Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=Y0xtV1V4OEJTbk40ZjN3MU5mSnV1YzZaeG5hS3FjSzhMbjNja3Q0NTVQcz0=Der Hockeypark in Mönchengladbach wird zum Glutofen. Die Spieler haben mit enorm heißen Temperaturen zu kämpfen. Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=WStYSVJFcHh6VUUxYU90anMzVDl3RzBkUmp6U2tjelZFVzFCSGxFVnh1RT0="Kämpft füreinander und für den Stadl!" Theo Hinrichs stimmt seine Kollegen im Kreis nochmal ein. Dabei richtet er emotionale Worte in Richtung Alexander Stadler. Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=SytFenpzQ1ZKajFnV3F5Mm5SVGFwaTgwSVVPNGUyZ0U4WWRxZlBEMmtnbz0=Perfekter Start für Deutschland. Mats Grambusch trifft nach 72 Sekunden zur Führung. Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=dlRwNjRUSmVSZmdEWkdBaEh0elFlNFBpdVNXYU1ZUnk2VXFlTTFIeUN3MD0=André Henning, Bundestrainer: "Ich fand es schön, dass wir diese Begeisterung durch das Spiel gebracht haben. Es hätte schnell passieren können, dass nach dem 2:0, 3:0 der Beamtenstatus, nichts gegen die Beamten, aber das Wegmanagen des Spiels kommt und man sich damit begnügt. Ich fand' es super wie wir durchgezogen haben. Wir haben viele Offensivmomente kreiert, viele Ecken rausgeholt und ganz viele Leute haben sich Erfolgserlebnisse mitgenommen. Das wird uns richtig guttun. Ein tolles Spiel für uns und die Leute hier im Stadion. Da hatten wir ganz viel Spaß."Über Raphael Hartkopf. "Wenn du einen verrückten Ball siehst, den zuvor niemand hat kommen sehen, dann ist das ganz oft Rapha gewesen. Deswegen war auch klar, dass er irgendwann zu seinen Toren kommen wird."Über das Halbfinale gegen Spanien: "Die letzten 3 dickeren Spiele, die letzten beiden ProLeague-Spiele konnten wir nicht gewinnen. 1 Unentschieden und 1 Niederlage. Bei Olympia im Gruppenspiel muss man im Nachhinein sagen, das war das Beste, was uns passieren konnte. Diese Niederlage hat uns richtig angefeuert. Es ist ein Stück weit die Mannschaft der Stunde. Sie sind in der ProLeague Zweiter geworden, spielen auch hier sehr gut. Dass sie in dieser Hammergruppe weiterkommen, ist eigentlich keine Überraschung mehr. Da ist ganz viel Qualität drin. Ein super schwieriger Gegner. Als wir in der ProLeague gegen sie verloren haben und somit die WM-Quali verpasst hatten, dachte ich mir, dann wird es wohl hoffentlich so sein, dass wir sie in einem K.o.-Spiel bei der EM bekommen und wir sie zu Hause mal niederreißen. Das wird ein fantastisches Spiel."Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=YktQbXVDTXdjVUlWZTFjOW4zQzJ3aVNheEpLTkR1SkcxNDlwUEhHaFF6cz0=Raphael Hartkopf, 3 Tore & Player of the Match: "Das gibt sehr viel Selbstbewusstsein. Es ist schön, wenn der Knoten jetzt für mich und auch andere Jungs geplatzt ist. In den ersten Gruppenspielen hat es noch gehapert, aber jetzt ist der Knoten geplatzt. Das fühlt sich gut an."Über das Halbfinale gegen Spanien. "Wir brauchen eine sehr stabile Defensive gegen die Jungs. Die sind individuell sehr stark, spielen eklige Konter und haben mittlerweile auch einen saustarken Torwart hinten drin. Die Defensive wird entscheidend sein." Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=Nnl5VjBCSFUrK3V6WjR3NVJ1ZndlcGVKcVpSdlNaUm1pRFl0YXpuenVkZz0=Michel Struthoff, Nationalspieler: "Wir haben uns vorgenommen, dass wir das Spiel genauso angehen, wie die anderen beiden Spiele. Wir wussten, dass das Spiel grundsätzlich nur von uns gestaltet wird und das finde ich teilweise noch etwas anstrengender als wenn du weißt, der Gegner hat auch Bock auf den eigenen Aufbau. Ich bin froh, dass wir das von Sekunde Eins an geil gelöst haben und relativ schnell auch das Tor geschossen haben. Das hat uns ein gutes Gefühl gegeben. Ich bin froh, dass wir es dreimal gut über die Bühne gebracht haben und am Donnerstag gegen Spanien spielen dürfen. Es war ein Teamerfolg, dass es so einfach aussah." Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=TUs1bzhUR1Z0NVVxazJGYVEvTlIxeHJEcEJyOVdHZHlyZmdjTFFHT0ZLST0=Fußball U-Nationaltrainer auf Visite beim Hockey - Lars Stindl als erfahrener Hockey-SeherDer Ex-Borusse Lars Stindl, 376-Bundesliga-Spiele, vor der Partie: "Die Regelungen bekomme ich hin, aber bin nicht so ganz der Profi, was das Hockey betrifft. Trotzdem ein sehr, sehr interessanter Sport. Ich bin eh immer offen für andere Sportarten, gucke das auch gerne. Die größte Aufmerksamkeit natürlich bei Olympia oder bei solchen Turnieren. Da ist man schon immer am Fernseher und drückt die Daumen. Bei diesem Turnier ist es mein erstes Spiel vor Ort und ich bin sehr gespannt."Über seine neue Rolle als Assistenz-Coach der U20. "Eine sehr spannende Aufgabe. Die Rollen getauscht, die Ansichten auch etwas verändert. Wir sind jetzt hier mit den ganzen U-Nationalmannschafts-Trainern, weil wir uns da immer wieder im Austausch befinden. Jetzt haben wir die Möglichkeit genutzt, uns diese Sportart anzuschauen, weil es sehr spannend ist. Viele von uns sind mit Verantwortlichen aus dem Hockey im Austausch, weil man sich da immer wieder verbessern kann."Über das Spiel: "Meine Fachkenntnis ist, dass Deutschland der Favorit ist und dass es eine klare Nummer werden könnte. Ich bin gespannt und drücke alle Daumen."Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=dy8wbWY5R1I4NnVPREUrcWx6OCtzbndmNTBCWlBpZC9WT0E2Rm9kZHQ0RT0=TV-Premiere am Mittwoch: Erstmals Specialhockey-EM-Spiel live mit Johannes B. KernerIm Mönchengladbacher Hockey-Park läuft ein weiteres Highlight mit deutscher TV-Premiere. Die EuroHockey ID Championships - das sind die EM-Partien der geistig beeinträchtigten Spielerinnen und Spieler. Insgesamt 11 europäische Hockey-Teams, darunter auch das "Team Germany" als Titelverteidiger, küren am 13. August die Champions in zwei Kategorien.Magenta Sport überträgt als erster TV-Sender mit Deutschland gegen England eine Partie der Special Hockey EM live - live ab 15.00 Uhr. Kommentiert von Adrian von der Groeben. Als Moderator und Co-Kommentator wird Johannes B. Kerner im Einsatz sein.Johannes B. Kerner über die anstehenden Partien: "Ich habe sofort zugesagt, weil ich es eine großartige Aktivität finde. Es ist nicht nur so, dass die Menschen mit geistiger Beeinträchtigung, wie sage ich es, Gast in unserer Welt sind, wir wollen auch Gast sein in ihrer Welt. Deutschland gegen England. Deutschland kommt als Titelverteidiger, das Spiel ist etwas kürzer, 2x12,5min. Ich bin sicher, dass sie da alles reinlegen werden und wenn man so viel Leidenschaft, Ehrgeiz, Kampfeswille und Gemeinschaftssinn erleben möchte, dann ist man gut beraten morgen um 15 Uhr dabei zu sein." Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=ZGQranBtRERpQzBGUXJLMyt4VzNVTi8zZG9ZcXlDYTI5ZW13cWNKaGtaaz0=(alle Infos immer auch auf: www.magentasport.de)Mittwoch, 13. AugustAb 15.00 Uhr Inklusionsspiel: Deutschland - EnglandAb 19.30 Uhr Frauen letztes Gruppenspiel: Irland - DeutschlandDonnerstag, 14. AugustNEU: Ab 16.30 Uhr: Halbfinale 1 Männer: Niederlande - FrankreichNEU! Ab 19.30 Uhr: Halbfinale 2 Männer: Deutschland - SpanienFreitag, 15. AugustAb 12.00 Uhr: Platzierungsspiele Frauen (nur bei deutscher Beteiligung)Ab 14.15 Uhr: Platzierungsspiele Frauen (nur bei deutscher Beteiligung)Ab 16.30 Uhr: Halbfinale 1 FrauenAb 19.00 Uhr: Halbfinale 2 FrauenSamstag, 16. AugustAb 10:00 Uhr: optional Platzierungsspiele MännerAb 17.30 Uhr: EM Finale MännerSonntag, 17. AugustAb 09.00 Uhr: optional Platzierungsspiele FrauenAb 16.30 Uhr: EM Finale Frauen