Die Transaktion soll bis im Frühling 2024 über die Bühne gehen. Über den Kaufpreis wurden keine Angaben gemacht.Luzern - Der Stahlhersteller Swiss Steel will mehrere Produktionsstätten in Frankreich dem italienischen Stahlhersteller Acciaierie Venete verkaufen. Die Transaktion soll bis im Frühling 2024 über die Bühne gehen. Über den Kaufpreis wurden keine Angaben gemacht. Konkret will sich Swiss Steel von den Werken in Hagondange (Moselle), Custines (Meurthe-et-Moselle) und Le Marais (Loire) trennen.

