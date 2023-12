Aurubis senkt die Dividende. Die Ausschüttung soll nach dem millionenschweren Skandal und Betrugsfall von 1,80 auf 1,40 Euro je Aktie für das Geschäftsjahr 2022/23 gesenkt werden. Südzucker will CropEnergies zurück. Man sieht keine Vorteile mehr in dem Listing der Tochter und bietet den freien Aktionären eine satte Prämie an, um das Listing zu beenden. Die Anleger sind enttäuscht über die Zahlen und den Ausblick von FedEx. Die Aktien brechen nachbörslich stark ein.Der Handel in Asien verläuft am Mittwochmorgen geteilt. ...

