LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für RTL Group nach dem angekündigten Rückzug aus dem niederländischen Fernsehmarkt auf "Equal Weight" belassen. Das Kursziel beträgt unverändert 37 Euro. Der Verkauf an DPG Media habe ihn überrascht, schrieb Analyst Julien Roch in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der erzielte Preis liege deutlich über dem, was Investoren derzeit für Rundfunk-Vermögenswerte zahlten. Allerdings könne der Wert auf dem privaten Markt über dem liegen, was an der Börse zu erzielen wäre. Die Trennung von den Niederlande-Sendern sollte Roch zufolge das Konzernergebnis je Aktie um etwa zehn Prozent verringern./ck/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.12.2023 / 17:54 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.12.2023 / 05:10 / GMT





ISIN: LU0061462528

