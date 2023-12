Der von zahlreichen Fragezeichen begleitete Weg der Credicore Pfandhaus GmbH am deutschen Kapitalmarkt mündet nun in einem Insolvenzantrag. Das Unternehmen teilte am Dienstagabend (19.12.23) um 23.13 Uhr via Adhoc-Meldung folgenden Satz mit:

"Wir teilen mit, heute um 11:30 Uhr den Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahres über das Vermögen der Credicore Pfandhaus GmbH beim zuständigen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...