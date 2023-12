Willkommen zum "eMobility update"! Immer mehr Autohersteller geben den ausgelaufenen Umweltbonus nun als Rabatt an ihre Kunden weiter. Derweil bleibt es bei der abgeschwächten Euro 7 Abgasnorm, der neue elektrische Fiat Scudo ist in Deutschland bestellbar und in Kroatien entstehen 300 Schnellladestationen. 1 - Euro 7: Es bleibt bei einer abgeschwächten Abgasnorm Das EU-Parlament und die Mitgliedsstaaten haben eine Einigung bei der Schadstoffnorm ...

