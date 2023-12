Die FedEx-Aktie (WKN: 912029) ist am Dienstag nach US-Börsenschluss mit einem Minus von 10% ins Bodenlose gestürzt und baut ihren Verlust am Mittwoch weiter aus. In diesem Strudel sinken auch die Anteilscheine von DHL Group und UPS. Doch was steckt hinter diesen Verwerfungen? FedEx vorgestellt FedEx ist ein weltweit operierendes Kurier- und Logistikunternehmen mit Sitz in Memphis im US-Bundesstaat Tennessee. Die Luftfracht-Division belegt in der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...