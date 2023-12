DJ PTA-News: MARNA Beteiligungen AG: MARNA Beteiligungen AG erweitert in Vorbereitung der geplanten Umfirmierung den Vorstand

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Heidelberg (pta/20.12.2023/13:00) - Der Aufsichtsrat der MARNA Beteiligungen AG (ISIN DE000A0H1GY2, "Gesellschaft" oder "MARNA") hat Herrn Ulf Jörgensen mit Wirkung zum 1. Januar 2024 zum weiteren Vorstand der Gesellschaft für die Dauer von 2 Jahren bestellt. Er vertritt die Gesellschaft satzungsgemäß. Bislang bestand dieses Gremium aus dem Alleinvorstand Hansjörg Plaggemars.

Ulf Jörgensen ist CEO und Gründer der H2 Core Systems GmbH ("H2 Core"). H2 Core ist ein Komplettanbieter von Wasserstoffanlagen und Spin-Off der TC-Hydraulik GmbH, die in der Herstellung von Fluidsystemen für die Öl- und Gasindustrie tätig ist. Bei H2 Core verantwortet Herr Jörgensen unter anderem die strategische Ausrichtung des Unternehmens und technische Entwicklungen. Der studierte Elektrotechniker verfügt über langjährige Erfahrung und umfangreiches Know-how in den Bereichen Elektro- und Fluidsystemtechnik sowie Automation. Vor seiner Tätigkeit bei H2 Core Systems war Herr Jörgensen in verschiedenen Positionen bei der TC-Hydraulik GmbH sowie unter anderem Ingenieur bei der Lufthansa Technik AG.

Hintergrund dieser Maßnahme ist die geplante Börseneinführung der H2 Core mittels des Erwerbs der bereits gelisteten Gesellschaft und die geplante nachfolgende Umfirmierung in H2 Core AG (Reverse IPO). Dementsprechend plant die MARNA im Rahmen einer parallelen Sach- und Barkapitalerhöhung die Übernahme von H2 Core (siehe Ad hoc-Meldung vom 4. Dezember 2023). Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Hauptversammlung von MARNA, die für Februar 2024 geplant ist, sowie verschiedener zu erfüllender Voraussetzungen.

Aussender: MARNA Beteiligungen AG Adresse: Ziegelhäuser Landstraße 3, 69120 Heidelberg Land: Deutschland Ansprechpartner: Hansjörg Plaggemars Tel.: +49 6221 64924-84 E-Mail: info@marna-beteiligungen.de Website: www.marna-beteiligungen.de

ISIN(s): DE000A0H1GY2 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Hamburg Weitere Handelsplätze: London Stock Exchange

