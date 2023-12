EQS-News: oceansix future paths Ltd. / Schlagwort(e): Sonstiges

oceansix future paths Ltd.: Jahresrückblick 2023 Wichtige Errungenschaften und Fortschritte ebnen den Weg in eine vielversprechende Zukunft Tel Aviv, Israel, 20. Dezember 2023 - oceansix future paths Ltd. ("das Unternehmen" oder "oceansix") notiert an den Börsen TSX Venture Exchange in Toronto (TSXV: CUSIP 001194828, OSIX), New York (OTCQB: AKMYF) sowie an der Frankfurter Wertpapierbörse (WKN: A3EFB0, ISIN: IL0011948283, 5FC0). oceansix ist ein Technologie- und Produktionsunternehmen auf einer Umweltmission: Kunststoffabfälle werden genutzt, um daraus innovative Produkte zu entwickeln und nachhaltige Geschäftsmodelle aufzubauen. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Israel und betreibt ein Forschungs- und Entwicklungszentrum sowie eine Produktionsstätte in Valencia, Spanien. Fundamentales Wachstum und strategische Fusionen Das Jahr begann mit einer strategischen Neuausrichtung: oceansix konsolidierte den Betrieb in Israel und verlegte wichtige Komponenten nach Deutschland. Diese Verlagerung war im Januar abgeschlossen, vereinfacht die Umsetzung der Unternehmensstrategie und rückte oceansix näher ins Zentrum der europäischen Nachhaltigkeitsbewegung. Ein weiterer wichtiger Meilenstein wurde im März erreicht, als die Aktionäre der Namensänderung in oceansix Future Paths Ltd. zustimmten, die im Mai offiziell wurde. Der Name symbolisiert nun das einheitliche Engagement für eine höhere Vision. Führung und organisatorische Erweiterung Ein weiterer strategischer Schritt war die Stärkung der Führungsriege: im April wurden Salvador Cabañas Lopez zum neuen Chief Financial Officer (CFO) und Elad Hameiri zum Chief Executive Officer (CEO) von oceansix Future Paths Ltd. ernannt. Eine hervorragende Ergänzung, die neue Perspektiven eröffnet, so dass das Unternehmen auf seinem innovativen Weg dynamisch geführt und geleitet wird. Der Gründer, Gat Ramon, wurde im April in das ‚Board of Directors' und zu dessen Vorsitzenden ernannt. Wegen Ramons visionärer Führung und seiner profunden Branchenkenntnisse eine gewichtige strategische Entscheidung in der Unternehmenssteuerung. Verstärkung der Präsenz in Europa Als Teil der Reise in Richtung expansives Wachstum hat oceansix das F&E-Team in Spanien vergrößert und damit die Aktivitäten von oceansix S.L. weiter ausgebaut. Dieser strategische Schritt zentralisiert die Forschungs- und Entwicklungsarbeit in Spanien, was die Präsenz von oceansix in Europa nachhaltig stärkt. Horizonte erweitern: Engagement für die Innovations- und Geschäftsmöglichkeiten in Valencia Während oceansix wächst, vertieft das Unternehmen sein Engagement für lokale und internationale Innovationen und Geschäftsvorhaben und konzentriert sich dabei auf das valencianische Ecosystem. Die Stadt Valencia hat sich als ein Zentrum für bahnbrechende Ideen und lukrative Geschäftsmöglichkeiten etabliert, und der CEO, Elad Hameiri, hat sich aktiv an verschiedenen Initiativen und Veranstaltungen in Valencia beteiligt. Sein Engagement unterstreicht oceansix' Engagement für die wirtschaftliche und innovative Entwicklung der Region und trägt wesentlich zum Fortschritt des Unternehmens bei. Im Einklang mit seinem Engagement für nachhaltige Praktiken und innovative Lösungen gibt oceansix mit Stolz die Mitgliedschaft bei New ERA (Environmental Reusable Association) bekannt. Diese angesehene Organisation steht an vorderster Front bei der Förderung von Mehrwegverpackungssystemen und setzt sich für die Reduzierung von Abfällen und die Förderung einer nachhaltigeren Zukunft in Europa ein. Die Mitgliedschaft bei New ERA ist ein Beweis für die Mission von oceansix, die Verpackung zu revolutionieren und unterstreicht sein Engagement für Nachhaltigkeit und innovative Praktiken. Innovation und ‚Market Impact' HydroQuick oceansix' neueste Produktlösung, HydroQuick, die 2023 vorgestellt wurde, markiert einen bedeutenden Sprung in der Hydrokultur-Technologie. Dieses System, das sich durch sein All-in-One-Design auszeichnet, verspricht, Anbausysteme für Hydrokultur zu revolutionieren und den Zeit- und Arbeitsaufwand sowie die Umweltbelastung zu reduzieren. HydroQuick wurde von oceansix' Schwesterunternehmen Flome hergestellt, das HydroQuick jetzt auf den Markt bringt. Wiederverwendbares Verpackungssystem für E-Commerce Die Entwicklung eines wiederverwendbaren Verpackungssystems für den E-Commerce Handel, ein sehr wichtiges Projekt für oceansix, hat bemerkenswerte Fortschritte gemacht. Nach positiven Entwicklungen bei den Patentverfahren und den laufenden Verhandlungen mit potenziellen Partnern rechnet oceansix mit der Markteinführung im Jahr 2024. Blick in die Zukunft: Eine Vision für 2024 und darüber hinaus All diese Errungenschaften des Jahres 2023 haben die betriebliche Effizienz des Unternehmens gestärkt und seine Mission, nachhaltige und kosteneffiziente Lösungen für kritische Branchen zu entwickeln, beschleunigt. Mit Blick auf 2024 ist das Team von oceansix entschlossen und hochmotiviert, diesen Schwung fortzusetzen, mit dem Ziel, wirkungsvolle Innovationen zu liefern und noch nachhaltigere Lösungen zu fördern. Sie sind herzlich eingeladen, am ‚Impact', der Geschäftsentwicklung und der Zukunft von oceansix teilzuhaben, um eine bessere Zukunft zu schaffen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte oceansix.com und bleiben Sie mit uns auf LinkedIn in Verbindung. Für Informationen zu Investor Relations wenden Sie sich bitte an:

maximilian@oceansix.com | Telefon +49 89 139 28 890 oceansix future paths Ltd. | Elad Hameiri, CEO | Telefon +34 673 435 571

Derech Menachem Begin 11 | Ramat Gan | Israel Über oceansix oceansix ist eine globale Quelle für radikale, nachhaltige Lösungen und Erfindungen im Bereich der Abfallverwertung. Angetrieben von der Vision, sinnvolle Lösungen zu schaffen, erforscht oceansix ständig neue Wege, um neue Technologien mit nachhaltiger Produktion und Produkten aus Kunststoffabfall zu kombinieren. oceansix baut erfolgreich Geschäft in globalen Industriezweigen auf und löst gleichzeitig einige der brennendsten Herausforderungen der Erde. Das Unternehmen wird durch sein zirkuläres Modell getrieben, bei dem Produkte aus Kunststoffabfällen hergestellt werden und die Einnahmen in die Entwicklung revolutionärer Ideen für neue Produkte mit großem Marktpotenzial und großer Wirkung fließen. Disclaimer Diese Mitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen enthalten, die durch Formulierungen wie 'erwarten', 'wollen', 'antizipieren', 'beabsichtigen', 'planen', 'glauben', 'anstreben', 'einschätzen', 'werden' oder ähnliche Begriffe erkennbar sind. Solche vorausschauenden Aussagen beruhen auf unseren heutigen Erwartungen und bestimmten Annahmen, die eine Reihe von Risiken und Ungewissheiten in sich bergen können. Die von oceansix future paths Ltd. tatsächlich erzielten Ergebnisse können von den Feststellungen in den zukunftsbezogenen Aussagen erheblich abweichen. oceansix future paths Ltd. übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder bei einer anderen als der erwarteten Entwicklung zu korrigieren. Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Veröffentlichung.



