Die BASF SE hat einen Wechsel an der Spitze der Unternehmensführung angekündigt und damit die Weichen für die Zukunft des Chemiekonzerns gestellt. Dr. Markus Kamieth, ein erfahrener Entscheidungsträger mit langjähriger Unternehmenszugehörigkeit, tritt in die Fußstapfen des amtierenden BASF-Chefs Martin Brudermüller.Konkret wurde Dr. Markus Kamieth am Donnerstag zum neuen Vorstandsvorsitzenden bestellt. ...

