Operativ sind die Münchener weiter dynamisch unterwegs und präsentierten zuletzt mit dem Kauf von 83 % an TeamTex, einem Spezialisten für Kinderrückhaltesysteme, die Übernahme Nr. 14. Die geplante Umsatzverdopplung bis 2028 auf 10 Mrd. € geht nur über eine weiterhin hohe Akquisitionsaktivität in Kombination mit lukrativen Exits. Das Ganze steht aktuell gegen 716 Mio. € Börsenwert. 2 € Basis-Dividende (5,8 % Dividendenrendite) runden das Bild ab. Gehen die Ziele auf, könnte sogar der MDAX in Reichweite kommen. Die relative Stärke der Aktie sollte bis Jahresende noch zu entsprechendem Window-Dressing führen. Der Aufwärtstrend ist voll intakt und mit dem Sprung über 33 € gab es das nächste kurzfristige Kaufsignal. Pareto sieht das Ziel bei 45,50 €, Hauck Aufhäuser bei 46,40 €.Dies ist ein Auszug aus unserem Brief "Der Aktionärsbrief", Ausgabe 51/52.Schlaglichter dieser Ausgabe:- Highlight in dieser Ausgabe: Die Favoriten der Redaktion für 2024 - der Gewinner aus dem Vorjahr konnte mit einem Plus von 101 % glänzen- Börsenjahr 2023 schließt positiv- New Street Research ist bullish für die Wafer-Ausrüster- Unter der Lupe: Gaming-SektorBörsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder im Einzelabruf!Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info