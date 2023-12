Die Jahresendrally kennt selbst in der Vorweihnachtswoche kein Halten mehr und die Börse verteilt weiter Geschenke an die Investoren. Dennoch trübt sich das wirtschaftliche Umfeld ein, was zumindest im Moment niemanden zu interessieren scheint. Die möglichen drei Zinssenkungen der FED in den USA sorgen für vorweggenommene Euphorie an den Märkten. Diese lassen sich selbige auch nicht von den Mahnern und Crashpropheten nehmen, denn wer immer noch an der Seitenlinie der Finanzmärkte steht, bekommt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...